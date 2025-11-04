Language
    New Hyundai Venue Vs Maruti Brezza: इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर विकल्‍प, जानें डिटेल

    By Sameer Goel Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    New Hyundai Venue Vs Maruti Brezza: भारतीय बाजार में Compact SUV सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है। हुंडई की ओर से इस सेगमेंट में हाल में ही नई जेनरेशन वेन्‍यू को लॉन्‍च किया गया है। जिसका सीधा मुकाबला मारुति की ओर से ऑफर की जाने वाली Maruti Brezza के साथ होता है। इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में हुंडई की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन वेन्‍यू को लॉन्‍च किया गया है। इस सेगमेंट में नई जेनरेशन वेन्‍यू का सीधा मुकाबला Maruti Brezza के साथ होगा। इन दोनों एसयूवी में कितना दमदार इंजन मिलता है। किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इनको ऑफर किया जाता है। इनमें से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प (New Hyundai Venue Vs Maruti Brezza) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    New Hyundai Venue Vs Maruti Brezza फीचर्स

    हुंडई की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन वेन्‍यू को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्‍च किया गया है। इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    वहीं Maruti Brezza में भी कंपनी की ओर से कुछ बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्‍प्‍ले, 360 डिग्री कैमरा, नौ इंच स्‍मार्ट प्‍ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, की-लैस एंट्री, रियर एसी वेंट, प्रोजेक्‍टर हैडलैंप, शॉर्क फिन एंटीना, गियर शिफ्ट इंडीकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    New Hyundai Venue Vs Maruti Brezza इंजन

    हुंडई की वेन्‍यू में निर्माता की ओर से कई इंजन के विकल्‍प दिए गए हैं। इसमें पेट्रोल के दो इंजन विकल्‍प दिए गए हैं। जिनमें 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन है, जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगी। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।

    दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर इसमें एक लीटर की क्षमता का टर्बो इंजन का विकल्‍प दिया गया है। जिससे इसे 88.3 किलोवाट की पावर और 172 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन के साथ छह स्‍पीड मैनुअल, आईएसजी और सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए गए हैं।

    1.5 लीटर की क्षमता का यू2 सीआरडीआई डीजल इंजन दिया गया है। जिससे एसयूवी को 85 किलोवाट की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ एसयूवी को छह स्‍पीड मैनुअल, छह स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है।

    वहीं Maruti Brezza में 1.5 लीटर की क्षमता का के15सी स्‍मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 103.1 पीएस की पावर और 136.8 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 48 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस एसयूवी को एक लीटर में 19.89 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ यह एसयूवी 19.80 किलोमीटर की माइलेज देती है।

    New Hyundai Venue Vs Maruti Brezza कीमत

    हुंडई की ओर से नई जेनरेशन वेन्‍यू को भारत में 7,89 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है।

    वहीं Maruti Brezza की एक्‍स शोरूम कीमत 8.26 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 13. लाख रुपये है।