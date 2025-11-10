New Hyundai Venue Vs Kia Sonet: इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर विकल्प, जानें डिटेल
New Hyundai Venue Vs Kia Sonet: भारतीय बाजार में Compact SUV सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हुंडई की ओर से इस सेगमेंट में हाल में ही नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया गया है। जिसका सीधा मुकाबला किआ की ओर से ऑफर की जाने वाली Kia Sonet के साथ होता है। इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में हुंडई की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया गया है। इस सेगमेंट में नई जेनरेशन वेन्यू का सीधा मुकाबला Maruti Brezza के साथ होगा। इन दोनों एसयूवी में कितना दमदार इंजन मिलता है। किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इनको ऑफर किया जाता है। इनमें से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प (New Hyundai Venue Vs Kia Sonet) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
New Hyundai Venue Vs Kia Sonet फीचर्स
हुंडई की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है।
वहीं Kia Sonet में एलईडी लाइट्स, ड्यूल टोन एक्सटीरियर, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, बोस ऑडियो सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलैस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रियर एसी वेंट, ऑटो टेंपरेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।
New Hyundai Venue Vs Kia Sonet इंजन
हुंडई की वेन्यू में निर्माता की ओर से कई इंजन के विकल्प दिए गए हैं। इसमें पेट्रोल के दो इंजन विकल्प दिए गए हैं। जिनमें 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन है, जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगी। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।
दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर इसमें एक लीटर की क्षमता का टर्बो इंजन का विकल्प दिया गया है। जिससे इसे 88.3 किलोवाट की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन के साथ छह स्पीड मैनुअल, आईएसजी और सात स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्प दिए गए हैं।
1.5 लीटर की क्षमता का यू2 सीआरडीआई डीजल इंजन दिया गया है। जिससे एसयूवी को 85 किलोवाट की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ एसयूवी को छह स्पीड मैनुअल, छह स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प को दिया गया है।
वहीं Kia Sonet में 1.2 लीटर स्मार्टस्ट्रीम, एक लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन शामिल हैं। इस एसयूवी में इंंजन के साथ ही ट्रांसमिशन के भी कई विकल्प मिलते हैं, जिनमें 5स्पीड मैनुअल, 6स्पीड आईएमटी, 7स्पीड डीसीटी, 6स्पीड मैनुअल, 6स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं।
New Hyundai Venue Vs Kia Sonet कीमत
हुंडई की ओर से नई जेनरेशन वेन्यू को भारत में 7.89 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 15.69 लाख रुपये है।
वहीं Kia Sonet की एक्स शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 14 लाख रुपये है।
