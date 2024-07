दो लाख रुपये की Down payment के बाद Hyundai Exter का बेस वेरिएंट EX ले आएं घर, जानें कितनी बनेगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में युवाओं को लुभाने के लिए हुंडई की ओर से पिछले साल Exter को लॉन्‍च किया गया था। सिर्फ 12 महीनों में ही इस एसयूवी की एक लाख यूनिट्स की ब्रिकी हो चुकी है। अगर आप भी इस गाड़ी के Base वेरिएंट EX को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद इसे घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

कितनी है कीमत

हुंडई की ओर से Exter SUV के Base वेरिएंट EX को 6.13 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 54 हजार रुपये आरटीओ और करीब 27 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के साथ ही स्‍मार्ट कार्ड, एमसीडी चार्ज और फास्‍टैग के दो हजार रुपये देने होंगे। जिसके बाद Hyundai Exter EX on road price करीब 6.95 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर इस एसयूवी के Base वेरिएंट EX को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 4.95 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 8.7 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 4.95 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 7889 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।