    मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है तो करें ये 6 काम, मेकैनिक तक जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    यह लेख सर्दियों में मोटरसाइकिल स्टार्ट न होने की आम समस्याओं और उनके आसान समाधानों पर प्रकाश डालता है। इसमें इंजन कट-ऑफ स्विच, ढीले स्पार्क प्लग वायर, ...और पढ़ें

    सर्दियों में बाइक स्टार्ट न हो तो क्या करें?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारते रहते हैं या सेल्फ स्टार्ट दबाते रहते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होती। यह स्थिति खासतौर पर सर्दियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि हर बार इसके पीछे कोई बड़ी टेक्निकल खराबी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर मामलों में समस्या कुछ छोटी-छोटी और आम गलतियों की वजह से होती है, जिन्हें आप खुद ही पहचानकर ठीक कर सकते हैं।

    1. इंजन कट-ऑफ (किल) स्विच

    बाइक के दाहिने हैंडल पर एक लाल रंग का इंजन कट-ऑफ स्विच दिया होता है। कई बार लोग बाइक बंद करते समय इसी स्विच का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसे वापस ऑन करना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे आपकी बाइक एकदम नई ही क्यों न हो, वह स्टार्ट नहीं होगी। बाइक स्टार्ट करने से पहले एक बार किल स्विच जरूर चेक करें। सुनिश्चित करें कि स्विच ON पोजीशन में हो। यह एक छोटी सी चीज है, लेकिन अक्सर लोग इसी वजह से परेशान हो जाते हैं।।

    2. स्पार्क प्लग का वायर ढीला होना

    स्पार्क प्लग इंजन का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही वह पार्ट है जो इंजन में चिंगारी (स्पार्क) पैदा करता है। अगर स्पार्क प्लग का वायर ढीला हो जाए या उस पर गंदगी जम जाए, तो इंजन तक सही सिग्नल नहीं पहुंचता और बाइक स्टार्ट नहीं होती। इसके लिए स्पार्क प्लग को बाहर निकालें। साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछें। वायर को मजबूती से वापस फिट करें। इसके बाद बाइक स्टार्ट करके देखें। कई बार यही छोटा सा उपाय बड़ी परेशानी खत्म कर देता है।

    3. सेल्फ स्टार्ट का काम न करना

    सर्दियों में बैटरी जल्दी कमजोर हो जाती है, खासकर तब जब बाइक कई दिनों तक स्टार्ट न की गई हो। अगर आप सेल्फ स्टार्ट दबाते हैं और बाइक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो यह साफ संकेत है कि बैटरी डाउन हो चुकी है। बाइक को मेन स्टैंड पर लगाएं। गियर को चौथी गियर में डालें। पीछे वाले पहिये को हाथ से तेजी से घुमाएं। इस तरीके से बाइक स्टार्ट हो सकती है, जिसे आम भाषा में पुश-स्टार्ट भी कहा जाता है।

    4. पेट्रोल खत्म होना

    कई बार हमें यह अंदाजा ही नहीं होता कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका है। पेट्रोल के बिना इंजन चल ही नहीं सकता, इसलिए बाइक स्टार्ट करना असंभव हो जाता है। फ्यूल गेज पर पूरी तरह भरोसा न करें। अगर बाइक अचानक स्टार्ट नहीं हो रही, तो टंकी में पेट्रोल जरूर चेक करें। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, जितनी हमें लगती है।

    5. क्लच और गियर की गलत पोजीशन

    अगर बाइक गियर में है और क्लच लीवर ठीक से नहीं दबाया गया है, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। कभी-कभी क्लच सही ढंग से डिसएंगेज नहीं होता और स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। बाइक को न्यूट्रल गियर में लाएं। क्लच लीवर को पूरा दबाएं। फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करें। यह आदत डालने से स्टार्टिंग से जुड़ी कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं।

    6. एयर फिल्टर जाम होना

    एयर फिल्टर का काम इंजन को साफ हवा देना होता है। अगर फिल्टर में गंदगी जम जाए, तो इंजन को सही मात्रा में हवा नहीं मिलती और बाइक स्टार्ट नहीं होती।
    अक्सर इससे पहले बाइक चलाते समय झटके महसूस होते हैं। एयर फिल्टर की जांच करवाएं। जरूरत पड़ने पर उसे साफ या बदलवाएं। यह न सिर्फ स्टार्टिंग, बल्कि बाइक की परफॉर्मेंस के लिए भी जरूरी है।

    हमारी राय

    अगर आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में समस्या किसी बड़ी खराबी की नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बातों की होती है। थोड़ा ध्यान और सही जांच आपको न सिर्फ समय, बल्कि पैसे भी बचा सकती है। पहले खुद ये आसान स्टेप्स अपनाएं, उसके बाद ही मेकैनिक के पास जाने का फैसला करें।