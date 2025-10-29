लंबे सफर पर निकले हैं और मोटरसाइकिल हो गई बंद? घबराएं नहीं, इन बातों का रखें ध्यान नहीं होंगे परेशान

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में एक और सड़कों की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है जिस कारण लोग अपनी मोटरसाइकिल से भी लंबा सफर करने लगे हैं। अगर सफर के बीच में आपकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो रही है, तो घबराने की जगह कुछ खास बातों का ध्‍यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में में किन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी होता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

एयर फिल्‍टर करें चेक मोटरसाइकिल अगर बीच सफर के दौरान खराब हो जाए तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ बातों का ध्‍यान रखकर भी मोटरसाइकिल को स्‍टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मोटरसाइकिल के एयर फिल्‍टर को चेक करें। इसी के कारण इंजन तक जरूरी मात्रा में हवा पहुंचती है। अगर यह चोक हो जाए तो फिर इंजन तक हवा पहुंचने में परेशानी होती है। जिसके कारण बाइक बंद भी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो एयर फिल्‍टर को चेक करें और यह गंदा हो तो इसे साफ करें।

स्‍पार्क प्‍लग भी करें साफ मोटरसाइकिल में स्‍पार्क प्‍लग के कारण जरूरी करंट मिलता है, जिससे उसे चलाया जाता है। अगर इसमें कचरा आ जाए तो फिर सही तरह से करंट इंजन तक नहीं जा पाता और मोटरसाइकिल भी बंद हो जाती है। इसलिए स्‍पार्क प्‍लग को भी निकालकर चेक करें और जरूरी हो तो उसे साफ भी करें।

इंजन ओवरहीट के कारण कई बार लोग मोटरसाइकिल से लंबी दूरी की यात्रा करते हुए रूकते नहीं हैं। ऐसा करने के कारण इंजन का तापमान काफी ज्‍यादा हो जाता है और ओवरहीट के कारण मोटरसाइकिल बंद भी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी लंबी दूरी तय करें, तब हर दो से तीन घंटे में कुछ देर का ब्रेक लें। इससे इंजन का तापमान सामान्‍य बना रहेगा और मोटरसाइकिल बिना बंद हुए चल पाएगी।