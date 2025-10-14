माइलेज बेहतर करने के लिए अपनाएं ये जादुई टिप्स, पेट्रोल के खर्च पर होगी बड़ी बचत
देश में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। इन कारों को लापरवाही के साथ चलाने पर माइलेज में कमी आ जाती है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपनी चलाया जाए तो कार के माइलेज (Car Mileage Tips) को बेहतर किया जा सकता है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में ज्यादातर लोगों को अपनी कार से इस बात की शिकायत होती है कि उनकी कार से बेहतर माइलेज नहीं मिलती। लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो फिर बिना कोई अतिरक्ति खर्च किए ही अपनी कार से आसानी से बेहतर माइलेज लिया जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।
समय पर सर्विस
अपनी कार से बेहतर माइलेज चाहिए, तो हमेशा सर्विस को समय पर करवाना चाहिए। अगर गाड़ी की सर्विस को देरी से करवाया जाता है तो इंजन ऑयल खराब होने के साथ ही ऑयल फिल्टर चोक होने के कारण गाड़ी को ज्यादा क्षमता के साथ काम करना पड़ता है। जिससे माइलेज (Mileage Tips) में कमी आ जाती है। इसके अलावा गाड़ी के कई महंगे और जरूरी पार्ट्स खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है।
स्पीड का रखें ध्यान
कार से बेहतर माइलेज के लिए कार को तेज चलाने से भी बचना चाहिए। गाड़ी को तेज स्पीड में चलाया जाता है तो ज्यादा पावर की जरूरत होती है और इंजन को ज्यादा क्षमता से भी काम करना पड़ता है, जिससे ईंधन की खपत भी बढ़ने लगती है।
हवा का रखें ध्यान
अगर कार के टायर में हवा का प्रैशर सही मात्रा में हो तो भी माइलेज को आसानी से सुधारा जा सकता है। कार को जब चलाया जाता है तो पूरा वजन टायरों पर आ जाता है। अगर टायर में हवा कम हो तो गाड़ी का पिकअप कम हो जाता है। ऐसे में एक्सीलेरेटर को ज्यादा दबाना पड़ता है और ईंधन की खपत भी ऐसे बढ़ जाती है। जिससे माइलेज में कमी आ जाती है।
न रखें गैरजरूरी सामान
कई लोग अपनी कार को चलता हुआ घर बना देते हैं। कार में ऐसा सामान भी रखा रहता है, जिसकी जरूरत लंबे वक्त तक नहीं पड़ती। ऐसे सामान के कारण गाड़ी का वजन भी बढ़ता है और इससे माइलेज में भी कमी आती है।
मैप का करें उपयोग
अगर आपको अपनी कार से बेहतर माइलेज (Car Mileage) चाहिए तो सफर को शुरू करने से पहले मैप का उपयोग किया जा सकता है। इससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे रास्ते का विकल्प मिल सकता है, जिसमें कम ट्रैफिक मिले। मैप का उपयोग करने से कम ट्रैफिक और समय को बचाने के साथ ही पेट्रोल या डीजल पर अतिरिक्त खर्च को भी बचाया जा सकता है।
