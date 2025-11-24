MG Windsor EV के बेस वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली MG Windsor EV को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो तीन लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

एमजी मोटर्स की ओर से Windsor EV के बेस वेरिएंट को 12.64 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 13.33 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 12.64 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा इंश्‍योरेंस के करीब 56 हजार रुपये देने होंगे। इसके अलावा इसके लिए टीसीएस चार्ज के 12648 रुपये देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 13.33 लाख रुपये हो जाती है।

तीन लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में तीन लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 10.33 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 10.33 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 16797 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 10.33 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 16797 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप MG Windsor EV के लिए करीब 3.77 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 17.10 लाख रुपये देंगे।