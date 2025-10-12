MG Hector के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली MG Hector को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

एमजी मोटर्स की ओर से Hector के बेस वेरिएंट को 14 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 16.18 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 14 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 1.40 लाख रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 64 हजार रुपये देने होंगे। इसके अलावा इसके लिए टीसीएस चार्ज के 14 हजार रुपये देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 16ण्‍18 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 14.18 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 14.18 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 22819 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 14.18 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 22819 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप MG Hector के लिए करीब 4.98 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 21.16 लाख रुपये देंगे।