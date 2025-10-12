Language
    MG Hector के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: MG मोटर्स भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करती है। निर्माता की ओर से MG Hector की भी बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    MG Hector के लिए कितनी जाएगी EMI

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली MG Hector को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    MG Hector Price

    एमजी मोटर्स की ओर से Hector के बेस वेरिएंट को 14 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 16.18 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 14 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 1.40 लाख रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 64 हजार रुपये देने होंगे। इसके अलावा इसके लिए टीसीएस चार्ज के 14 हजार रुपये देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 16ण्‍18 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 14.18 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 14.18 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 22819 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 14.18 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 22819 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप MG Hector के लिए करीब 4.98 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 21.16 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    JSW MG की ओर से Hector को मिड साइज एसयूवी के तौर पर लाया जाता है। बाजार में इसे कई एसयूवी से चुनौती मिलती है, लेकिन इसका सीधा मुकाबला Tata Harrier, Tata Safari, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV 700 जैसी एसयूवी के साथ होता है।