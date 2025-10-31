Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Grand Vitara के Hybrid वेरिएंट को खरीदकर है लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: मारुति की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Grand Vitara को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस गाड़ी के हाइब्रिड वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं। तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इस गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Maruti Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट के लिए कितनी जाएगी EMI। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Grand Vitara को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के हाइब्रिड वेरिएंट को घर लाने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Grand Vitara Price

    Maruti की ओर से Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट के तौर पर Delta Plus को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस मिड साइज एसयूवी के इस वेरिएंट को 16.63 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 16.63 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.66 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 74 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। साथ ही 16633 रुपये का टीसीएस चार्ज भी देना होगा। इसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 19.20 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Maruti Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 17.20 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 17.20 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 27677 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 17.20 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 27677 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट के लिए करीब 6.04 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 25. लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Maruti Suzuki की ओर से Grand Vitara को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Tata Harrier, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Hector, Honda Elevate जैसी एसयूवी के साथ होता है।