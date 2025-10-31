Maruti Grand Vitara के Hybrid वेरिएंट को खरीदकर है लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Grand Vitara को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के हाइब्रिड वेरिएंट को घर लाने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Grand Vitara Price

Maruti की ओर से Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट के तौर पर Delta Plus को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस मिड साइज एसयूवी के इस वेरिएंट को 16.63 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 16.63 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.66 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 74 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। साथ ही 16633 रुपये का टीसीएस चार्ज भी देना होगा। इसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 19.20 लाख रुपये हो जाती है।