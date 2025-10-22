घर लाना है Maruti S Presso का बेस वेरिएंट, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan: वाहन निर्माता मारुति की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Maruti S Presso को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद कितने रुपये (Maruti S Presso EMI and Down Payment) हर महीने देकर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Maruti S Presso को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं और एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद इसे घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।
Maruti S Presso की कितनी है कीमत
Maruti की ओर से S-Presso के बेस वेरिएंट STD को 3.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इस हैचबैक को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 38 हजार रुपये आरटीओ और करीब 23 हजार रुपये इंश्योरेंस के साथ ही Fastag के 600 रुपये देने होंगे। जिसके बाद Maruti S Presso STD on road price करीब 4.08 लाख रुपये के आस-पास हो जाएगा।
एक लाख Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI
अगर इस हैचबैक के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद आपको करीब 3.08 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 3.08 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 4962 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 3.08 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 4962 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti S Presso के STD वेरिएंट के लिए करीब 1.08 हजार रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 5.16 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे है मुकाबला
मारुति की एस प्रेसो को हैचबैक कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Alto K10, Renault Kwid, Hyundai Grand Nios i10 जैसी कारों के साथ होता है।
