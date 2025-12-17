Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Jimny के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें डिटेल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से Jimny को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लान ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Maruti Jimny की बिक्री भी भारतीय बाजार में की जाती है। मारुति की इस एसयूवी को अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI आपको अगले सात सालों के लिए देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Jimny Price

    Maruti Suzuki की ओर से एसयूवी के तौर पर जिम्‍नी की बिक्री की जाती है। निर्माता इस एसयूवी के बेस वेरिएंट के तौर पर Zeta को ऑफर करती है। इस वेरिएंट को मारुति की ओर से 12.31 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 1.23 लाख रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 58 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस एसयूवी के लिए टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 12 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 14.25 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Maruti Jimny के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.25 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 12.25 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 19909 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 12.25 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 20522 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Jimny के बेस वेरिएंट के लिए करीब 4.48 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 19.23 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Maruti Suzuki की ओर से Jimny को एक ऑफ रोडिंग एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Mahindra Thar, Thar Roxx, Force Gurkha जैसी एसयूवी के साथ होता है।