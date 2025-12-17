Maruti Jimny के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Maruti Jimny की बिक्री भी भारतीय बाजार में की जाती है। मारुति की इस एसयूवी को अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI आपको अगले सात सालों के लिए देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Jimny Price

Maruti Suzuki की ओर से एसयूवी के तौर पर जिम्‍नी की बिक्री की जाती है। निर्माता इस एसयूवी के बेस वेरिएंट के तौर पर Zeta को ऑफर करती है। इस वेरिएंट को मारुति की ओर से 12.31 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 1.23 लाख रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 58 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस एसयूवी के लिए टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 12 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 14.25 लाख रुपये हो जाती है।