Maruti Grand Vitara के CNG वेरिएंट को खरीदकर है लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Grand Vitara को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट के तौर पर Delta को उपलब्‍ध करवाया जाता है। Maruti Grand Vitara के CNG वेरिएंट को घर लाने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Grand Vitara Price

Maruti की ओर से Grand Vitara के CNG वेरिएंट के तौर पर Delta को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस मिड साइज एसयूवी के CNG वेरिएंट को 12.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 12.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.30 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 60 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। साथ ही 13 हजार रुपये का टीसीएस चार्ज भी देना होगा। इसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 15.03 लाख रुपये हो जाती है।