    दो लाख रुपये Down Payment कर Maruti Ertiga का CNG वेरिएंट लाएं घर, हर महीने इतनी देनी होगी EMI

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: देश की प्रमुख वाहन निर्माता Maruti की ओर से Ertiga को एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। अगर आप इसके सीएनजी वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर मारुति की बजट एमपीवी के बेस वेरिएंट को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में Maruti Ertiga को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस एमपीवी के सीएनजी वेरिएंट को अगर आप घर लाना चाहते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद सात सालों के लिए हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti Ertiga Price

    मारुति की ओर से अर्टिगा को बजट एमपीवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसके सीएनजी वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 10.76 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.25 लाख रुपये रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और 33 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 12.78 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Maruti Ertiga के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 10.78 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 10.78 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 17354 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 10.78 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 17354 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Ertiga के लिए करीब 3.79 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 16.57 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    निर्माता की ओर से Ertiga को बजट एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Renault Triber Facelift, Kia Carens Clavis, Kia Carens जैसी बजट एमपीवी से होता है।