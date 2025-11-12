दो लाख रुपये Down Payment कर Maruti Ertiga का CNG वेरिएंट लाएं घर, हर महीने इतनी देनी होगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में Maruti Ertiga को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस एमपीवी के सीएनजी वेरिएंट को अगर आप घर लाना चाहते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद सात सालों के लिए हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

मारुति की ओर से अर्टिगा को बजट एमपीवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसके सीएनजी वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 10.76 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.25 लाख रुपये रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और 33 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 12.78 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर Maruti Ertiga के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 10.78 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 10.78 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 17354 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 10.78 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 17354 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Ertiga के लिए करीब 3.79 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 16.57 लाख रुपये हो जाएगी।