Maruti Dzire के CNG वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के साथ ही Compact Sedan Car सेगमेंट में आने वाली Maruti Dzire की भी काफी मांग रहती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस सेडान कार के CNG वेरिएंट को अगर खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की Down Payment देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Maruti Dzire की कितनी है कीमत Maruti की ओर से Dzire के CNG वेरिएंट के तौर पर VXI को ऑफर किया जाता है। निर्माता इस Compact Sedan Car के बेस वेरिएंट को 8.03 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 8.03 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस कार को खरीदने के लिए करीब 75 हजार रुपये आरटीओ, करीब 30 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 9.09 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर Maruti Dzire के CNG वेरिएंट VXI को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.09 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.09 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11412 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 7.09 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11412 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Dzire के VXI CNG वेरिएंट के लिए करीब 2.49 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 11.58 लाख रुपये देंगे।