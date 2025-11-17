Maruti Celerio के CNG वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Maruti Suzuki Celerio की बिक्री की जाती है। इसके सीएनजी वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं, तो सिर्फ एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर बजट सेगमेंट की हैचबैक कार को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

Maruti Celerio Price मारुति सुजुकी की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Maruri Celerio को ऑफर किया जाता है। इसके सीएनजी वेरिएंट को 5.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 6.88 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 5.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 57 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 32 हजार रुपये देने होंगे।

एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.88 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 5.88 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 9460 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 5.88 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 9460 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Suzuki Celerio के लिए करीब 2.06 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 8.94 लाख रुपये देंगे।