    Maruti Celerio के CNG वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Maruti Celerio को ऑफर किया जाता है। इस कार के CNG वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इस हैचबैक कार को घर लेकर आया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Maruti Suzuki Celerio की बिक्री की जाती है। इसके सीएनजी वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं, तो सिर्फ एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर बजट सेगमेंट की हैचबैक कार को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Maruti Celerio Price

    मारुति सुजुकी की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Maruri Celerio को ऑफर किया जाता है। इसके सीएनजी वेरिएंट को 5.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 6.88 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 5.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 57 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 32 हजार रुपये देने होंगे।

    एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.88 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 5.88 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 9460 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 5.88 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 9460 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Suzuki Celerio के लिए करीब 2.06 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 8.94 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    मारुति सुजुकी ओर से Celerio को हैचबैक कार सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसे बेहद कम कीमत पर ऑफर किया जाता है। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला Maruti Wagon R, Maruti S Presso, Renault Kwid और Hyundai Grand Nios i10 जैसी हैचबैक कारों के साथ होता है।