Maruti Brezza Vs Nissan Magnite : इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी होगी बेहतर, पढ़ें खबर
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई बेहतरीन एसयूवी को ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में करीब सभी निर्माताओं की ओर से बेहतरीन उत्पादों को ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में Maruti Brezza को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Nissan Magnite एसयूवी के साथ होता है। दोनों एसयूवी में इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Maruti Brezza Vs Nissan Magnite इंजन
Maruti Brezza में 1.5 लीटर की क्षमता का के15सी स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 103.1 पीएस की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 48 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस एसयूवी को एक लीटर में 19.89 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ यह एसयूवी 19.80 किलोमीटर की माइलेज देती है।
वहीं निसान की ओर से मैग्नाइट एसयूवी में एक लीटर नेुचरल एस्पिरेटिड और टर्बो इंजन मिलता है। जिससे इसे 72 और 100 पीएस की पावर मिलती है। साथ ही 96 और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड एएमटी और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं।
Maruti Brezza Vs Nissan Magnite फीचर्स
Maruti Brezza में इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, नौ इंच स्मार्ट प्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम, की-लैस एंट्री, रियर एसी वेंट, प्रोजेक्टर हैडलैंप, शॉर्क फिन एंटीना, गियर शिफ्ट इंडीकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वहीं निसान मैग्नाइट में कई फीचर्स को दिया जाता है। जिसमें की-लैस एंट्री, एलईडी टेल लैंप, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल, एलईडी टर्न इंडीकेटर, 17.78 सेमी कंट्रोल स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, एंबिएंट लाइट, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, पीएम 2.5 फिल्टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर्स मिलते हैं।
Maruti Brezza Vs Nissan Magnite कीमत
Maruti Breeza की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8.26 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 13.01 लाख रुपये है।
वहीं निसान की ओर से मैग्नाइट एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 8.48 लाख रुपये है।
