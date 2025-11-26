Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO : इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी होगी बेहतर, पढ़ें खबर
Maruti Brezza Vs mahindra xuv 3xo: देश में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में महिंद्रा की ओर से भी XUV 3XO को ऑफर किया जाता है। इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में काफी तगड़ा मुकाबला होता है। इस सेगमेंट में लगभग सभी कंपनियों की ओर से बेहतरीन उत्पादों को लाया जाता है। इस सेगमेंट में Maruti Brezza को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Mahindra XUV 3XO एसयूवी के साथ होता है। दोनों एसयूवी में इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO इंजन
Maruti Brezza में 1.5 लीटर की क्षमता का के15सी स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 103.1 पीएस की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 48 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस एसयूवी को एक लीटर में 19.89 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ यह एसयूवी 19.80 किलोमीटर की माइलेज देती है।
वहीं Mahindra XUV 3XO में 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर टर्बो और तीन सिलेंडर टर्बो टीजीडीआई इंजन का विकल्प दिया जाता है। इसके सामान्य 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से 111 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके 1.2 लीटर टर्बो टीजीडीआई इंजन से 131 हॉर्स पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।
Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO फीचर्स
Maruti Brezza में इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, नौ इंच स्मार्ट प्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम, की-लैस एंट्री, रियर एसी वेंट, प्रोजेक्टर हैडलैंप, शॉर्क फिन एंटीना, गियर शिफ्ट इंडीकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वहीं Mahindra XUV 3XO में पैनोरमिक सनरूफ, एलेक्सा बिल्ट-इन, व्हीलकल स्टेट्स मॉनिटरिंग और इन होम एलेक्सा, ADRENOX Connect, Level-2 ADAS, Harman Kardon Audio सिस्टम, 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।
Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO कीमत
Maruti Breeza की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8.26 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 13.01 लाख रुपये है।
वहीं Mahindra XUV 3XO को शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7.28 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 14.40 लाख रुपये है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।