Maruti Brezza Vs Kia Syros: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी होगी बेहतर, पढ़ें खबर
Maruti Brezza Vs Kia Syros: देश में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में किआ की ओर से भी सिरोस को ऑफर किया जाता है। इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में काफी तगड़ा मुकाबला होता है। इस सेगमेंट में लगभग सभी कंपनियों की ओर से बेहतरीन उत्पादों को लाया जाता है। इस सेगमेंट में Maruti Brezza को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Kia Syros एसयूवी के साथ होगा। दोनों एसयूवी में इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Maruti Brezza Vs Kia Syros इंजन
Maruti Brezza में 1.5 लीटर की क्षमता का के15सी स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 103.1 पीएस की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 48 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस एसयूवी को एक लीटर में 19.89 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ यह एसयूवी 19.80 किलोमीटर की माइलेज देती है।
वहीं Kia Syros में कंपनी की ओर से दो इंजन के विकल्प को ऑफर किया गया है। इसमें एक लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है जिससे 120 पीएस की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन भी दिया गया है जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं।
Maruti Brezza Vs Kia Syros फीचर्स
Maruti Brezza में इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, नौ इंच स्मार्ट प्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम, की-लैस एंट्री, रियर एसी वेंट, प्रोजेक्टर हैडलैंप, शॉर्क फिन एंटीना, गियर शिफ्ट इंडीकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वहीं किआ की ओर से Syros SUV में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें 30 इंच का ट्रिनिटी पेनोरमिक डिस्प्ले पैनल दिया गया है। जिसमें कनेक्टिड कार नेविगेशन सिस्टम, ड्यूल पेन सनरूफ, 64 रंगों की एंबिएंट लाइट्स, रियर सीट रिक्लाइन, स्लाइड और वेंटिलेटिड जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Maruti Brezza Vs Kia Syros सेफ्टी फीचर्स
Maruti Brezza में ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, ड्राइवर और कोड्राइवर एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी, इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।
वहीं Kia Syros में 15 ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS को दिया जाता है। इसके अलावा इसमें ओटीए अपडेट, स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, पार्किंग सेंसर, पार्किंग कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे कई सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं।
Maruti Brezza Vs Kia Syros कीमत
Maruti Breeza की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8.26 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 13.01 लाख रुपये है।
वहीं Kia Syros को 8.67 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 15.94 लाख रुपये है।
