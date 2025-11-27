Maruti Brezza CNG वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Maruti Breeza को बिक्री के लिए ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एसयूवी के CNG वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो तीन लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Brezza Price

मारुति की ओर से ब्रेजा को पेट्रोल के अलावा CNG के साथ भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट को 9.17 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 9.17 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 85 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और करीब 32 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा फास्‍टैग के 800 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 10.35 लाख रुपये हो जाती है।