Maruti Brezza CNG वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में Maruti Breeza को बिक्री के लिए ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एसयूवी के CNG वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो तीन लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Maruti Brezza Price
मारुति की ओर से ब्रेजा को पेट्रोल के अलावा CNG के साथ भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट को 9.17 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 9.17 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 85 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स और करीब 32 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा फास्टैग के 800 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 10.35 लाख रुपये हो जाती है।
तीन लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Maruti Brezza के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में तीन लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.35 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 7.35 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11945 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 7.35 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11945 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Brezza के सीएनजी वेरिएंट के लिए करीब 2.68 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 13.03 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Maruti की ओर से Brezza को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Venue, Kia Syros, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Citroen Basalt जैसी एसयूवी के साथ होता है।
