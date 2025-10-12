Language
    Maruti Baleno Vs Tata Altroz: कीमत, इंजन और फीचर्स के मामले में कौन बेस्ट?

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    Maruti Baleno Vs Tata Altroz: बाजार में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Maruti Baleno को ऑफर किया जाता है। मारुति की इस कार का सीधा मुकाबला Tata Altroz के साथ होता है। दोनों कारों में इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। आइए जानते हैं।

    Hero Image

    Maruti Baleno Vs Tata Altroz किस कार को खरीदना बेहतर।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मारुति की ओर से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो को ऑफर किया जाता है। इसी सेगमेंट में टाटा मोटर्स की ओर से अल्‍ट्रोज को ऑफर किया जाता है। इन दोनों कारों में इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस प्रीमियम हैचबैक को खरीदना (Maruti Baleno Vs Tata Altroz) आपके लिए बेहतर विकल्‍प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti Baleno Vs Tata Altroz फीचर्स

    मारुति बलेनो में एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ऑटो हेडलैंप, एलईडी टेल लाइट, रियर वाइपर और वॉशर, स्‍पॉयलर, स्किड प्‍लेट, फैब्रिक सीट, टिल्‍ट और टेलीस्‍कोपिक स्‍टेयरिंग व्‍हील, इलेक्‍ट्रिकली एडजस्‍टेबल ओआरवीएम, पुश बटन स्‍टार्ट/स्‍टॉप, की-लैस एंट्री, स्‍टेयरिंग माउंटिड कंट्रोल्‍स, हाइट एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट, फुटवेल इलूमिनेशन, 22.86 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, आर्किमिस ऑडियो सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, हेड्स-अप डिस्‍प्‍ले, चार स्‍पीकर, दो ट्वीटर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

    वहीं Tata Altroz Facelift में कई नए फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है। इसमें नए डिजाइन वाली एलईडी डीआरएल, हेडलाइट और कनेक्टिड टेल लाइट्स को दिया गया है। इसके अलावा इसमें  नए डिजाइन वाले 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 360 डिग्री कैमरा, फ्लश डोर हैंडल, 90 डिग्री तक खुलने वाले दरवाजे, तीन टोन इंटीरियर, डी कट स्‍टेयरिंग व्‍हील, क्रूज कंट्रोल, एंबिएंट लाइट, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर, 26.03 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, एयर प्‍यूरीफायर, 26.03 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, रियल टाइम नेविगेशन,  वायरलेस फोन चार्जर, एक्‍सप्रेस कूल एसी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    Maruti Baleno Vs Tata Altroz इंजन

    मारुति बलेनो में 1.2 लीटर की क्षमता का इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 66 किलोवाट की पावर और 113 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें सीएनजी का विकल्‍प भी मिलता है जिससे इसे 57 किलोवाट की पावर और 98.5 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। मारुति के मुताबिक इसे एक लीटर पेट्रोल में 22.35 से 22.94 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। सीएनजी में इसे 30.61 की माइलेज मिलती है।

    वहीं टाटा अल्‍ट्रोज फेसलिफ्ट को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के साथ ऑफर किया गया है। इसमें 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन को दिया गया है। जिससे की पावर और न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके डीजल इंजन से 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सीएनजी इंजन के साथ गाड़ी को की पावर और न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। खास बात यह है कि अब नई अल्‍ट्रोज को मैनुअल, एएमटी और डीसीए ट्रांसमिशन के विकल्‍प में लॉन्‍च किया गया है। इसके 5 स्‍पीड एएमटी ट्रांसमिशन और 6स्‍पीड डीसीए को सिर्फ पेट्रोल में दिया जाएगा। वहीं 5स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों में ऑफर किया गया है।

    Maruti Baleno Vs Tata Altroz कीमत

    मारुति बलेनो को 5.99 लाख रुपये से 9.10 लाख रुपये एक्‍स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

    वहीं टाटा अल्‍ट्रोज को भारत में 6.30 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 10.51 लाख रुपये है।