Maruti Alto K10 के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से देश की सबसे सस्‍ती कार के तौर पर Maruti Alto K10 को ऑफर किया जाता है। इस कार के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI आपको अगले सात सालों के लिए देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

मारुति की ओर से ऑल्‍टो के-10 को ऑफर‍ किया जाता है। इस कार के बेस वेरिएंट LXI को 3.70 लाख रुपये की ऑन रोड कीमत पर उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 15 हजार रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 21 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 4.05 लाख रुपये हो जाती है।

एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर Maruti Alto K10 के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 3.05 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 3.05 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 4916 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 3.05 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 4916 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Alto K10 के बेस वेरिएंट के लिए करीब 1.07 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 5.12 लाख रुपये हो जाएगी।