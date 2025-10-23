Language
    नई की तरह चमक जाएगी आपकी पुरानी कार, पेंट के लिए कर लें यह जरूरी काम

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    अपनी पुरानी कार को नई जैसा बनाने के लिए पेंटिंग से पहले कुछ जरूरी काम कर लें। सबसे पहले कार की मरम्मत करें और उसे साफ करें। फिर सतह को सैंडपेपर से चिकना करें और प्राइमर लगाएं। सही पेंट चुनें और समान रूप से परतें लगाएं। अंत में, एक स्पष्ट कोटिंग लगाएं।

    कार के पेंट की चमक कैसे रखें बरकरार। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में अधिकतर लोग अपनी कार के साथ लापरवाही करते हैं और इसका नुकसान कार को लंबे समय में होता है। कई लोग इंजन से जुड़ी लापरवाही करते हैं तो कुछ लोग कार की साफ सफाई को लेकर लापरवाह होते हैं। जिस कारण कुछ सालों में ही कार का पेंट काफी खराब हो जाता है और गाड़ी 10-12 साल पुरानी लगने लगती है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि अगर कुछ बातों का ध्‍यान रखा जाए तो फिर पुरानी कार के पेंट को भी नई गाड़ी के पेंट की तरह रखा जा सकता है।

    कवर्ड पार्किंग में करें पार्क

    अगर कार के पेंट को सालों तक नए जैसा बनाए रखना है तो कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी अपनी गाड़ी को खुले में पार्क नहीं करें। ऐसा करने से सूरज की सीधी रोशनी गाड़ी पर पड़ती है और लंबे समय तक ऐसा होने के कारण पेंट की चमक कम होने लगती है। इसकी जगह कार को अगर पेड़ के नीचे या कवर्ड पार्किग में पार्क किया जाए तो लंबे समय तक पेंट की चमक को बरकरार रखा जा सकता है।

    कवर का उपयोग

    कार को बिना कवर के ही पार्क किया जाता है तो धूल मिट्टी के कारण भी पेंट खराब होने लगता है। गाड़ी के पेंट को धूल और मिट्टी में मौजूद कई कण नुकसान पहुंचाते हैं। लंबे समय तक बिना कवर के ही गाड़ी को खड़ा किया जाए तो फिर पेंट हल्‍का पड़ने लगता है। लेकिन कवर का उपयोग करने से न सिर्फ पेंट को धूल मिट्टी से सुरक्षा मिलती है बल्कि गाड़ी के कई और पार्ट्स को भी धूल मिट्टी से सुरक्षित रखा जा सकता है।

    इस तरह करें धुलाई

    जब भी कार को साफ करें तो कुछ बातों का ध्‍यान रखना चाहिए। गाड़ी को धोते हुए खासतौर पर गाड़ी के लिए बनाए गए शैंपू का उपयोग करना चाहिए। इससे पेंट को नुकसान नहीं होता। बल्कि ऐसा करने से पेंट को सुरक्षित और चमक बरकरार रखने में मदद मिलती है। इसके साथ ही गाड़ी धोते हुए माइक्रोफाइबर कपड़े के उपयोग से भी पेंट को स्‍क्रैच आदि से बचाया जा सकता है।

    पॉलिश करें उपयोग

    कार को धोने के बाद अच्‍छी तरह से साफ करने के बाद गाड़ी पर पॉलिश का उपयोग करना चाहिए। पॉलिश पेंट के ऊपर एक सुरक्षा कवर बनाती है। जिससे पेंट को न सिर्फ खराब होने से बचाया जा सकता है, बल्कि इससे पेंट की चमक को भी नई कार की तरह रखने में मदद मिलती है।