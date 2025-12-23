ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में किआ की ओर से Kia Sonet को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Tata Punch के साथ होता है। इन दोनों एसयूवी में कितना दमदार इंजन मिलता है। किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इनको ऑफर किया जाता है। इनमें से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प (Kia Sonet Vs Tata Punch) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Kia Sonet Vs Tata Punch फीचर्स Kia Sonet में एलईडी लाइट्स, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, बोस ऑडियो सिस्‍टम, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलैस चार्जर, एयर प्‍यूरीफायर, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, रियर एसी वेंट, ऑटो टेंपरेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं टाटा की ओर से पंच में भी कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है। इसमें एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट, हेलोजन हेडलाइट, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, चार इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, छह स्‍पीकर ऑडियो सिस्‍टम, ऑटोमैटिक क्‍लाइमेट कंट्रोल, वायरलैस फोन चार्जर, दो एयरबैग, टीपीएमएस, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Kia Sonet Vs Tata Punch इंजन Kia Sonet में 1.2 लीटर स्‍मार्टस्‍ट्रीम, एक लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन शामिल हैं। इस एसयूवी में इंंजन के साथ ही ट्रांसमिशन के भी कई विकल्‍प मिलते हैं, जिनमें 5स्‍पीड मैनुअल, 6स्‍पीड आईएमटी, 7स्‍पीड डीसीटी, 6स्‍पीड मैनुअल, 6स्‍पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं।

वहीं टाटा पंच में 1.2 लीटर की क्षमता का तीन सिलेंडर इंजन दिया गया है। इस इंजन से एसयूवी को 88 पीएस की पावर और 115 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसके साथ पांच स्‍पीड मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन को दिया जाता है। इसमें सीएनजी का विकल्‍प भी मिलता है।