Kia Sonet के डीजल बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan: भारतीय बाजार में किआ की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर सोनेट को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप इसके डीजल वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता किआ की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में Kia Sonet को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एसयूवी को डीजल इंजन के साथ घर लाना चाहते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद सात सालों के लिए हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Kia Sonet Diesel Price
किआ की ओर से Sonet को भी सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप इसके डीजल इंजन वाले वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो इसकी एक्स शोरूम कीमत 8.98 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 78 हजार रुपये के रजिस्ट्रेशन के साथ ही करीब 46 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 10.23 लाख रुपये हो जाती है।
दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Kia Sonet के डीजल बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 9.37 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 9.37 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 15081 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 9.37 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 15081 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Sonet के डीजल वेरिएंट के लिए करीब 3.29 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 14.66 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Kia की ओर से Sonet को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Tata Nexon, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, Skoda Kylaq, Nissan Magnite, Renault Kiger जैसी एसयूवी से होता है।
