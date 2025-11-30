Kia Sonet के डीजल बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर Kia Sonet के डीजल वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 8.23 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 8.23 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 13373 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car

अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 8.23 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 13373 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Sonet के डीजल वेरिएंट के लिए करीब तीन लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 13.23 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Kia की ओर से Sonet को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Tata Nexon, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, Skoda Kylaq, Nissan Magnite, Renault Kiger जैसी एसयूवी से होता है।