Kia Sonet के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI
Car Finance Plan: भारतीय बाजार में Kia की ओर से कई सेगमेंट के वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर ऑफर की जाने वाली Sonet के बेस वेरिएंट को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये देने के बाद कितने रुपये हर महीने देकर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में Sonet को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी कंपनी की Sonet के बेस वेरिएंट HTE को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।
Kia Sonet Price
वाहन निर्माता Kia की ओर से Sonet को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस एसयूवी की एक्स शोरूम (Kia Sonet HTE Price) कीमत 7.30 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 51 हजार रुपये आरटीओ और करीब 40 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Kia Sonet HTE on road price करीब 8.21 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।
दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट HTE को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.21 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 6.21 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 9989 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप 9 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 6.21 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 9989 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Sonet के बेस वेरिएंट HTE के लिए करीब 2.18 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 10.39 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Kia की ओर से Sonet को कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Breeza, Tata Nexon, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Renault Kiger, Kia Syros, Skoda Kylaq, Mahindra XUV 3XO जैसी Sub Four Meter SUVs के साथ होता है।
