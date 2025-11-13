Kia Seltos के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर
SUV Finance Plan: वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन एसयूवी को ऑफर किया जाता है। Kia की Seltos के बेस वेरिएंट को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये देने के बाद कितने रुपये की EMI देकर एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Kia की ओर से एसयूवी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। अगर आप भी निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली मिड साइज एसयूवी Kia Seltos के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।
Kia Seltos Price
Kia की ओर से Seltos के बेस वेरिएंट के तौर पर HTE O को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम (Kia Seltos HTE O Price) कीमत 10.79 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.08 लाख रुपये आरटीओ और करीब 48 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही एसयूवी के लिए 17622 रुपये अन्य चार्ज के तौर पर देने होंगे। जिसके बाद Kia Seltos HTE O on road price करीब 13.03 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।
दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट HTE O को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 11.03 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 11.03 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 17750 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप 9 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 11.03 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 17750 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Seltos HTE O के लिए करीब 3.87 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 16.91 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Kia की ओर से Seltos HTE O को निर्माता मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर करती है। इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Mahindra XUV 700, Tata Harrier, MG Hector, Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Honda Elevate जैसी बेहतरीन SUV के साथ होता है।
