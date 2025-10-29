Kia Carens के CNG वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan: Kia Carens एमपीवी को हाल में ही सीएनजी के साथ ऑफर किया गया है। अगर आप इसके इसके सीएनजी वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करने वाली निर्माता Kia की ओर से एमपीवी सेगमेंट में Kia Carens को ऑफर किया जाता है। हाल में ही इस एमपीवी को सीएनजी के साथ ऑफर किया गया है। अगर आप इस एमपीवी के सीएनजी वेरिएंट को घर लाना चाहते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद सात साल तक हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Kia Carens Price
किआ की ओर से कैरेंस को भी एमपीवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। हाल में ही इसे सीएनजी के साथ ऑफर किया गया है। इसके सीएनजी वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11.77 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.17 लाख रुपये के रजिस्ट्रेशन के साथ ही करीब 56 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा टीसीएस चार्ज के तौर पर 11770 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 13.62 लाख रुपये हो जाती है।
दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Kia Carens के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 11.62 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 11.62 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 18705 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 11.62 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 18705 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Carens सीएनजी वेरिएंट के लिए करीब 4.08 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 17.71 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Kia की ओर से Carens को बजट एमपीवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Ertiga, Renault Triber जैसी बजट एमपीवी के साथ होता है।
