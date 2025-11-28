Language
    Kia Carens Clavis EV के बेस वेरिएंट को है घर लाना, पांच लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    Kia Carnes Clavis EV एमपीवी को कई वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। अगर आप इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ पांच लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर किआ की कैरेंस क्‍लाविस ईवी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से इलेक्‍ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में Kia Carens Clavis EV को ऑफर किया जाता है। इस एमपीवी के बेस वेरिएंट को अगर आप घर लाना चाहते हैं तो पांच लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद सात सालों के लिए हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Kia Carens Clavis EV Price

    किआ की ओर से कैरेंस क्‍लाविस को भी इलेक्‍ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसके बेस वेरिएंट के तौर पर HTK Plus को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 75 हजार रुपये के इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 18 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 18.92 लाख रुपये हो जाती है।

    पांच लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Kia Carens Clavis EV के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में पांच लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 13.92 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 13.92 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 22626 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 13.92 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 22626 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Carens Clavis EV के लिए करीब 5.08 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 24 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    वाहन निर्माता Kia की ओर से Carens Clavis EV को इलेक्‍ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला BYD EMax 7 इलेक्‍ट्रिक एमपीवी से होता है। इसके अलावा कीमत के मामले में इसे MG Windsor EV, Tata Curvv EV, Hyundai Creta Electric, Mahindra BE6 जैसी इलेक्‍ट्रिक एसयूवी से कड़ी चुनौती मिलती है।