    अपनी कार में रखें ये 8 सेफ्टी टूल्स, ठंड और कोहरे में सफर होगा आसान

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:53 AM (IST)

    यह लेख सर्दियों में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए कार में रखने योग्य आवश्यक उपकरणों पर केंद्रित है। कोहरे, कम तापमान और बैटरी समस्याओं जैसी चुनौतियों से न ...और पढ़ें

    सर्दियों में कार को सुरक्षित रखने के लिए ये उपकरण हैं बेहद जरूरी

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सर्दियों का मौसम जितना सुहावना होता है, उतना ही ड्राइविंग के लिहाज से चुनौतीपूर्ण भी बन जाता है। कोहरा, गिरता तापमान, टायर प्रेशर का कम होना और बैटरी की समस्या ये सभी चीजें सफर को मुश्किल बना सकती हैं। ऐसे में अगर आपकी कार पहले से तैयार है, तो न सिर्फ ड्राइव आसान होती है बल्कि आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित रहती है। हम यहां पर आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको सर्दियों में अपनी कार में जरूर रखना चाहिए। इनकी मदद से ठंड और कोहरे में सफर करना आसान हो जाएगा।

    1. एंटी-फॉग स्प्रे

    सर्दियों में विंडशील्ड पर अंदर की तरफ धुंध जमना एक आम समस्या है। इससे सामने का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता और ड्राइविंग जोखिम भरी हो जाती है। एंटी-फॉग स्प्रे कांच पर एक खास हाइड्रोफोबिक परत बनाता है, जो नमी को जमने नहीं देता। इसे विंडशील्ड के अंदर लगाया जाता है और इसका असर कई हफ्तों तक बना रहता है।

    2. स्नो चेन्स

    ठंड और कोहरे के दौरान कई बार सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, खासकर पहाड़ी या ज्यादा नमी वाले इलाकों में। ऐसे हालात में टायरों की ग्रिप कम हो जाती है, जिससे कार स्लिप करने का खतरा रहता है। स्नो चेन्स टायरों के चारों ओर लगाई जाती हैं, जो अतिरिक्त ट्रैक्शन देती हैं। इससे कार का कंट्रोल बेहतर रहता है और फिसलने की संभावना काफी कम हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे ही सड़क सूखी हो जाए, स्नो चेन्स हटा देना जरूरी है, वरना टायर और सस्पेंशन को नुकसान हो सकता है।

    3. टायर इन्फ्लेटर

    ठंड के मौसम में टायरों के अंदर की हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायर प्रेशर कम हो जाता है। कम प्रेशर का सीधा असर कार की स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग और माइलेज पर पड़ता है। डिजिटल गेज वाला पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर आपको कहीं भी, कभी भी सही PSI सेट करने की सुविधा देता है। नियमित रूप से टायर प्रेशर चेक करना सर्दियों में बेहद जरूरी है, ताकि ड्राइव स्मूद और सुरक्षित बनी रहे।

    4. इंजन ब्लॉक हीटर

    ज्यादा ठंड में कार का इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत आती है और फ्यूल की खपत भी बढ़ जाती है। इंजन ब्लॉक हीटर इस समस्या का आसान समाधान है। यह कूलेंट को हल्का गर्म रखता है, जिससे इंजन को स्टार्ट करने में जोर नहीं पड़ता। इससे इंजन की घिसावट कम होती है और कार स्मूद तरीके से स्टार्ट हो जाती है। ठंड और कोहरे वाले इलाकों में यह टूल काफी उपयोगी साबित होता है।

    5. विंडशील्ड डी-आइसर स्प्रे

    सुबह के समय विंडशील्ड पर जमी ओस या बर्फ को हटाना काफी परेशान करने वाला हो सकता है। इसे खुरचने में समय भी लगता है और कांच को नुकसान पहुंचने का डर भी रहता है। विंडशील्ड डी-आइसर स्प्रे बिना कांच को नुकसान पहुंचाए जमी बर्फ को तुरंत पिघला देता है। इससे आप जल्दी ड्राइव शुरू कर सकते हैं और विजिबिलिटी भी बेहतर बनी रहती है।

    6. रिफ्लेक्टिव जैकेट

    कोहरे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क पर खड़े व्यक्ति को देख पाना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी वजह से आपकी कार खराब हो जाए और आपको बाहर निकलना पड़े, तो रिफ्लेक्टिव जैकेट आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यह दूर से आने वाले वाहनों को आपकी मौजूदगी का संकेत देती है, जिससे दुर्घटना का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

    7. टूल किट और डक्ट टेप

    ठंड के मौसम में प्लास्टिक के पार्ट्स जल्दी टूट सकते हैं या ढीले हो सकते हैं। ऐसे समय में एक बेसिक टूल किट और मजबूत डक्ट टेप बहुत काम आती है। चाहे साइड मिरर ढीला हो जाए या कोई छोटा पार्ट टूट जाए, अस्थायी मरम्मत के लिए ये दोनों चीजें काफी मददगार साबित होती हैं।

    8. जंप केबल्स

    सर्दियों में कार की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, खासकर अगर गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रही हो। ऐसी स्थिति में जंप केबल्स बहुत काम आती हैं। इनकी मदद से आप दूसरी कार की बैटरी से कनेक्ट कर अपनी कार तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। हेवी-ड्यूटी कॉपर जंप केबल्स ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं और इन्हें कार में रखने से सड़क किनारे फंसे रहने की परेशानी से बचा जा सकता है।