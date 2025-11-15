Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai Venue Vs Skoda Kylaq: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी रहेगी बेहतर, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    Hyundai Venue Vs Skoda Kylaq: भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के तौर पर नई जेनरेशन वेन्‍यू को लॉन्‍च किया गया है। इसके मुकाबले में स्‍कोडा की ओर से काइलैक को काफी पसंद किया जाता है। इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में काफी तगड़ा मुकाबला होता है। इस सेगमेंट में लगभग सभी कंपनियों की ओर से बेहतरीन उत्‍पादों को लाया जाता है। इस सेगमेंट में हुंडई की ओर से कुछ समय पहले ही वेन्‍यू की नई जेनरेशन को लॉन्‍च किया गया है। जिसका सीधा मुकाबला Skoda Kylaq एसयूवी के साथ होता है। दोनों एसयूवी में इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai Venue Vs Skoda Kylaq इंजन

    Hyundai की ओर से कुछ समय पहले ही वेन्‍यू की नई जेनरेशन को लॉन्‍च किया गया है। नई जेनरेशन हुंडई की वेन्‍यू में निर्माता की ओर से कई इंजन के विकल्‍प दिए गए हैं। इसमें पेट्रोल के दो इंजन विकल्‍प दिए गए हैं। जिनमें से एक 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन है, जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।

    वहीं Skoda Kylaq में एक लीटर की क्षमता का टीएसआई इंजन दिया है। जिससे इसे 85 किलोवाट की पावर और 178 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है।

    Hyundai Venue Vs Skoda Kylaq फीचर्स

    निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली नई जेनरेशन वेन्‍यू में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    वहीं Skoda Kylaq में शाइनी ब्‍लैक फ्रंट ग्रिल, 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, ड्राइवर और को-ड्राइवर की 6वे इलेक्‍ट्रिकली एडजस्‍टेबल सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20.32 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वायरलैस चार्जिंग, 25.6 सेमी इंफोटनेमेंट सिस्‍टम, ट्रंक में तीन किलोग्राम की क्षमता का हुक जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

    Hyundai Venue Vs Skoda Kylaq कीमत

    हुंडई की ओर से नई जेनरेशन वेन्‍यू को भारत में 7.89 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 15.69 लाख रुपये है।

    वहीं Skoda Kylaq को भारत में 7.55 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 12.80 लाख रुपये पर ऑफर किया जाता है।