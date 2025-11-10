Hyundai Venue के डीजल वर्जन को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Hyundai की ओर से Venue की नई जेनरेशन को हाल में ही कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया है। अगर आप भी इस एसयूवी के डीजल वर्जन को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai Venue Price हुंडई की ओर से वेन्‍यू की नई जेनरेशन को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के डीजल वर्जन HX2 को 9.70 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 11.03 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 9.70 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 85 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 48 हजार रुपये देने होंगे।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर इस गाड़ी के डीजल इंजन वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 9.03 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 9.03 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 14532 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 9.03 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 14532 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Hyundai Venue के लिए करीब 3.17 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 14.20 लाख रुपये देंगे।