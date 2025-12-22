Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai i10 Grand Nios के CNG वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan वाहन निर्माता Hyundai की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Hyundai ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक कार के तौर पर Hyundai i10 Grand Nios को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस कार के सीएनजी वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai i10 Price

    हुंडई की ओर से हैचबैक कार i10 को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट को 7.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 8.05 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 50 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 39 हजार रुपये देने होंगे।

    एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर हुंडई की इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.05 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.05 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11474 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 7.05 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11474 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप हैचबैक कार Hyundai i10 के लिए करीब 2.57 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 10.63 लाख रुपये देंगे।

    किनसे मिलेगी चुनौती

    हुंडई मोटर्स ओर से i10 को एंट्री लेवल हैचबैक कार सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसे बेहद कम कीमत पर ऑफर किया जाता है। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला Maruti Wagon R, Maruti Celerio, Maruti S Presso, Renault Kwid जैसी हैचबैक कारों के साथ होता है। साथ ही कई एंट्री लेवल एसयूवी और प्रीमियम हैचबैक कारों से भी इसे चुनौती मिलती है।