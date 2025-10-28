Hyundai Creta Vs Tata Curvv: फीचर्स, इंजन और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किए जाने वाले वाहनों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में हुंडई की ओर से क्रेटा को ऑफर किया जाता है। वहीं टाटा की ओर से कर्व की बिक्री की जाती है। फीचर्स, पावर और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना (Hyundai Creta Vs Tata Curvv) आपके लिए बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai Creta Vs Tata Curvv इंजन Hyundai Creta को बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। एसयूवी में 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन से 115 पीएस पावर और 143.8 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में छह स्‍पीड मैनुअल, आईवीटी, ऑटोमैटिक और सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।

वहीं टाटा कर्व के पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 120 पीएस की पावर और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और 7डीसीए ट्रांसमिशन का विकल्‍प दिया जाता है।

Hyundai Creta Vs Tata Curvv फीचर्स Hyundai Creta में 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशल टर्न इंडीकेटर, शॉर्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर और इंटीरियर, लेदर सीट्स, रियर विंडो सनशेड, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन ऑटो एसी, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, इलेक्‍ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस फोन चार्जर, ईको, नॉर्मल और स्‍पोर्ट्स मोड्स, स्‍नो, मड और सैंड ट्रैक्‍शन मोड्स, क्रूज कंट्रोल, की-लैस एंट्री, फ्रंट कंसोल आर्मरेस्‍ट के साथ स्‍टोरेज, रिमोट इंजन स्‍टार्ट के साथ स्‍मार्ट की, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, रियर एसी वेंट्स, रियर वाइपर और वॉशर, टिल्‍ट और टेलीस्‍कोपिक स्‍टेयरिंग व्‍हील, आईएसजी, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, बोस के आठ स्‍पीकर ऑडियो सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ब्‍लूलिंक तकनीक, ओटीए अपडेट्स, होम टू कार के साथ एलेक्‍सा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं Tata Curvv में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें शॉर्क फिन एंटीना के साथ जीपीएस, ड्यूल टोन रूफ, ऑटो हैडलैंप, इंटीग्रेटिड रियर स्‍पॉयलर, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशनल टर्न इंडीकेटर्स, वॉयस असिस्‍ट पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टिड टेल लैंप, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, मूड लाइटिंग, फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, जेस्‍टर पावर्ड टेलगेट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट वेंटिलेडिट सीट्स, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, हरमन ऑडियो सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं।