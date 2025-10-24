Hyundai Creta Vs Honda Elevate: फीचर्स, इंजन और माइलेज में कितना अंतर, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल हुंडई की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Creta को ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला होंडा की ओर से एलीवेट के साथ होगा। इंजन, माइलेज और फीचर्स के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai Creta Vs Honda Elevate इंजन Hyundai Creta में इंजन के तीन विकल्‍प मिलते हैं। जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन से 115 पीएस पावर और 143.8 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर 1.5 लीटर टर्बो इंजन मिलता है जिससे 160 पीएस की पावर और 253 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तीसरे विकल्‍प के तौर पर 1.5 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन मिलता है। जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इन विकल्‍पों के साथ 6स्‍पीड मैनुअल, आईवीटी, ऑटोमैटिक और 7स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।

वहीं 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 121 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए जाते हैं। Hyundai Creta Vs Honda Elevate माइलेज Hyundai Creta को भी एक लीटर पेट्रोल में 17.5 से 21.8 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। वहीं होंडा के मुताबिक एसयूवी को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक लीटर में 15.31 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और इसके सीवीटी वर्जन का माइलेज 16.92 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। Hyundai Creta Vs Honda Elevate फीचर्स Hyundai Creta में 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशल टर्न इंडीकेटर, शॉर्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर और इंटीरियर, लेदर सीट्स, रियर विंडो सनशेड, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन ऑटो एसी, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, इलेक्‍ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस फोन चार्जर, ईको, नॉर्मल और स्‍पोर्ट्स मोड्स, स्‍नो, मड और सैंड ट्रैक्‍शन मोड्स, क्रूज कंट्रोल, की-लैस एंट्री, फ्रंट कंसोल आर्मरेस्‍ट के साथ स्‍टोरेज, रिमोट इंजन स्‍टार्ट के साथ स्‍मार्ट की, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, रियर एसी वेंट्स, रियर वाइपर और वॉशर, टिल्‍ट और टेलीस्‍कोपिक स्‍टेयरिंग व्‍हील, आईएसजी, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, बोस के आठ स्‍पीकर ऑडियो सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ब्‍लूलिंक तकनीक, ओटीए अपडेट्स, होम टू कार के साथ एलेक्‍सा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं होंडा एलीवेट में एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्‍टर हेडलाइट्स, एलईडी टेल लैंप, फ्रंट और रियर बंपर पर सिल्‍वर स्क्डि गार्निश, 16 और 17 इंच व्‍हील्‍स, शॉर्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड डोर मिरर, सिंगल पेन सनरूफ, बेज और ब्‍लैक इंटीरियर, स्‍टेयरिंग माउंटिड ऑडियो कंट्रोल्‍स, स्‍मार्ट की, की-लैस एंट्री, पुश बटन स्‍टॉर्ट/स्‍टॉप, पिंच गार्ड ड्राइवर पावर विंडो, पावर एडजस्‍टेबल मिरर, फुली ऑटोमैटिक क्‍लाइमेट कंट्रोल के साथ मैक्‍स कूल मोड, रियर एसी वेंट, पीएम 2.5 केबिन एयर प्‍यूरीफायर, ऑटो डोर लॉक-अनलॉक, टेलीस्‍कोपिक और टिल्‍ट स्‍टेयरिंग व्‍हील, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्‍टर, 60-40 स्प्लिट सीट, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंबिएंट लाइट्स, फोल्‍डेबल ग्रैब हैंडल जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

Hyundai Creta Vs Honda Elevate सेफ्टी फीचर्स Hyundai Creta में 6 एयरबैग, ईबीडी, ईएससी, वीएसएम, हिल स्‍टार्ट कंट्रोल, टीपीएमएस, रियर डिस्‍क ब्रेक, सीट बेल्‍ट प्री-टेंशनर्स, थ्री पाइंट सीटबेल्‍ट रिमाइंडर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, ईएसएस, ऑटो हेडलैंप, हेडलैंप एस्‍कॉर्ट, पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ड्राइवर रियर व्‍यू मॉनिटरिंग सिस्‍टम, Level-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं Honda Elevate में भी छह एयरबैग, ईबीडी, ईएससी, वीएसएम, हिल स्‍टार्ट कंट्रोल, सीएमबीएस, रियर डिस्‍क ब्रेक, सीट बेल्‍ट प्री-टेंशनर्स, थ्री पाइंट सीटबेल्‍ट रिमाइंडर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, एडेप्‍टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, लेन वॉच कैमरा, हिल स्‍टार्ट असिस्‍ट, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, टीपीएमएस, पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ड्राइवर रियर व्‍यू मॉनिटरिंग सिस्‍टम, Level-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।