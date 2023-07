ब्लैक एडिशन कार के हैं फैन तो 30 लाख से कम में खरीद सकते हैं ये गाड़ियां , Wagon R से लेकर Celerio तक शामिल

आज हम आपके लिए 30 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली ऑल-ब्लैक एडिशन कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। हुंडई भारत में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। Hyundai Creta नाइट एडिशन में S+ और SX (O) वेरिएंट में आती है।इसकी कीमत 13.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। (जागरण फाइल फोटो)

cars in All-Black Editions under Rs 30 lakh see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में हर साल कई कारें लॉन्च होती है। उसमें भी एक ही मॉडल के कई वेरिएंट आते हैं । वाहन निर्माता कंपनियां भी अपने सेल को बढ़ाने के लिए एक से एक कारें लॉन्च करती है। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है तो आज हम आपके लिए 30 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली ऑल-ब्लैक एडिशन कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास है। Volkswagen Virtus Volkswagen भारतीय बाजार में "डीप ब्लैक पर्ल" वेरिएंट में वर्टस जीटी प्लस डीएसजी और जीटी प्लस मैनुअल वेरिएंट में आती है। इस कार की कीमत 16.19 लाख रुपये से शुरू होती है। Maruti Suzuki Celerio भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। ये एक किफायती कार है। इस कार की कीमत 6.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ आती है। इस कार का इंटीरियर काफी शानदार है। Maruti Suzuki Wagon R वैगनार जो भारतीय बाजार में कई समय से राज करते आ रही है। कंपनी ने इस कार का ब्लैक एडिशन भी किफायती कीमत में लॉन्च किया है। इस कार की कीमत 6.88 लाख रुपये है। वैगनआर के टॉप-स्पेक ZXi+ वेरिएंट में मानक के रूप में ब्लैक-फिनिश अलॉय व्हील मिलता है। इंटीरियर ब्लैक और बेज थीम पर बेस्ड है। Maruti Suzuki Grand Vitara भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा नेक्सा ब्लैक एडिशन जेटा, जेटा + अल्फा और अल्फा वेरिएंट में आती है। इस कार की शुरुआती कीमत 13.89 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये के बीच है। Tata Altroz इस लिस्ट में एक और किफायती कार है। टाटा अल्ट्रोज डार्क एडिशन है, जिसकी कीमत 8.26 लाख रुपये है। अल्ट्रोज डार्क एडिशन में कॉस्मो ब्लैक एक्सटीरियर और 16 इंच ब्लैक- आउट ब्लैक लेदरेट सीटें शामिल है। Tata Nexon EV Max Tata Nexon EV Max को हाल के दिनों में दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है- XZ+ LUX, जिसकी कीमत 19.04 लाख रुपये है, और XZ+ LUX 7.2 kW AC फास्ट चार्जर के साथ है, जिसकी कीमत 19.54 लाख रुपये है । Hyundai Creta हुंडई भारत में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। Hyundai Creta नाइट एडिशन में S+ और SX (O) वेरिएंट में आती है। इसकी कीमत 13.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस कार का लुक काफी दमदार है और इंटीरियर काफी शानदार है।

