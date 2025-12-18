Language
    Hyundai Creta के डीजल वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    Hyundai Creta को पेट्रोल के अलावा डीजल इंजन के साथ भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के डीजल इंजन वाले बेस वेरिएंट को खरीदना है तो दो ल ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता Hyundai की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Creta को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एसयूवी के डीजल वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने‍ कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Hyundai Creta Price

    हुंडई की ओर से क्रेटा के डीजल वेरिएंट के तौर पर E की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 12.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 12.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.57 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 57 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा टीसीएस और फास्‍टैग चार्ज के तौर पर करीब 12 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 14.52 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Hyundai Creta के डीजल वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.52 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 12.52 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 20350 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 12.52 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 20350 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Hyundai Creta के डीजल वेरिएंट के लिए करीब 4.57 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 19.09 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Hyundai की ओर से Creta को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला MG Hector, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Mahindra Scorpio जैसी मिड साइज एसयूवी के साथ होता है।