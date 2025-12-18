Hyundai Creta के डीजल वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

Hyundai Creta Price

हुंडई की ओर से क्रेटा के डीजल वेरिएंट के तौर पर E की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 12.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 12.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.57 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 57 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा टीसीएस और फास्‍टैग चार्ज के तौर पर करीब 12 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 14.52 लाख रुपये हो जाती है।