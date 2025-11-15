Hyundai Creta के बेस वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता Hyundai की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Creta को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो तीन लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने‍ कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai Creta Price

हुंडई की ओर से क्रेटा के बेस वेरिएंट के तौर पर E की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 10.72 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 10.72 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.25 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 56 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा टीसीएस और फास्‍टैग चार्ज के तौर पर 11 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 13.22 लाख रुपये हो जाती है।