Hyundai Creta के बेस वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार में एक लोकप्रिय मिड-साइज एसयूवी है। इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10.72 लाख रुपये है। दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 13.22 लाख रुपये है। तीन लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद, नौ प्रतिशत ब्याज दर पर सात साल के लिए ईएमआई लगभग 16,449 रुपये प्रति माह होगी। ब्याज सहित, क्रेटा के बेस वेरिएंट की कुल कीमत लगभग 16.81 लाख रुपये होगी। इसका मुकाबला एमजी हेक्टर और मारुति ग्रैंड विटारा से है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता Hyundai की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Creta को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो तीन लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Hyundai Creta Price
हुंडई की ओर से क्रेटा के बेस वेरिएंट के तौर पर E की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 10.72 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 10.72 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.25 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 56 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा टीसीएस और फास्टैग चार्ज के तौर पर 11 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 13.22 लाख रुपये हो जाती है।
दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Hyundai Creta के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में तीन लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 10.22 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 10.22 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 16449 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 10.22 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 16449 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Hyundai Creta के बेस वेरिएंट के लिए करीब 3.59 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 16.81 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Hyundai की ओर से Creta को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला MG Hector, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Mahindra Scorpio जैसी मिड साइज एसयूवी के साथ होता है।
