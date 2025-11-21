Hyundai Alcazar के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सात सीटों वाली एसयूवी के तौर पर Hyundai Alcazar को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai Alcazar Price

हुंडई की ओर से अल्‍काजार को सात सीटों वाली एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट के तौर पर Executive को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 14.47 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 14.47 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.59 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 70 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा टीसीएस चार्ज के तौर पर 14473 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 16.91 लाख रुपये हो जाती है।