अपनी पुरानी कार बेचकर चाहिए तगड़ा मुनाफा तो ये जरूरी काम, मिल जाएगी ज्यादा कीमत

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में हर रोज हजारों लोग अपनी कई साल पुरानी कार को बेच देते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों को उनकी पुरानी कार की अच्‍छी कीमत नहीं मिल पाती है। आप भी अपनी पुरानी हो चुकी कार को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो किन खास तरीकों को अपनाकर अपनी पुरानी कार को भी बेहतर कीमत पर बेचा जा सकता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

सफाई है जरूरी अगर आपको भी अपनी पुरानी कार को अच्‍छी कीमत पर बेचना है तो कई बातों का ध्‍यान रखना काफी जरूरी होता है। इनमें से सबसे ज्‍यादा जरूरी यह होता है कि जब भी आपकी पुरानी कार को कोई खरीदने आए तो कार अच्‍छी तरह साफ हो। इसके लिए कार की अच्‍छी तरह से सफाई करवाएं। साथ ही कार पर वैक्‍स या पॉलिश भी करवाई जा सकती है।

कागजों का रखें ध्‍यान एक बार पुरानी कार को बेचने की तैयारी करें तो गाड़ी से जुड़े सभी कागजों को भी एक जगह पर रख लें। इन कागजों में गाड़ी की आरसी, पीयूसी, इंश्‍योरेंस, सर्विस से जुड़ी जानकारी आदि शामिल होती हैं। कभी गाड़ी में कोई पार्ट बदला गया हो और उसका बिल भी इन कागजों के साथ रखना बेहतर हो सकता है।

सही कीमत की जानकारी पुरानी हो चुकी कार को किस कीमत पर बेचना है उसकी जानकारी होना भी काफी जरूरी होता है। कोई भी कीमत तय करने से पहले अपनी कार को किसी एक्‍सपर्ट को दिखाना चाहिए। इस तरह से कार की सही कीमत की जानकारी ली जा सकती है। कार एक्‍सपर्ट आपकी कार को हर तरह से चेक करते हैं और उसकी कमी और खूबियों की जानकारी का आंकलन करते हैं। जिसके बाद वह कीमत की जानकारी दी जाती है।

करें मोल-भाव अगर कार को किसी डीलर के पास बेचना चाहते हैं तो कीमत की जानकारी लेने के बाद डीलर से कीमत पर भोल-भाव भी किया जा सकता है। इस तरह से भी कार की अच्‍छी कीमत ली जा सकती है।