अपनी कार या बाइक से निकलने वाले पॉल्यूशन को कैसे कम करें?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। कई शहरों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंचा हुआ है, जिसे खराब स्थिति के रूप में देखा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते AQI में गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन भी जिम्मेदार होता है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं किस तरह से आप अपनी कार या मोटरसाइकिल से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम कर सकते है?