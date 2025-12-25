अपनी कार या बाइक से निकलने वाले पॉल्यूशन को कैसे कम करें?
भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं भी जिम्मेदार है। प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों की नियमित सर्विसिंग ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। कई शहरों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंचा हुआ है, जिसे खराब स्थिति के रूप में देखा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते AQI में गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन भी जिम्मेदार होता है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं किस तरह से आप अपनी कार या मोटरसाइकिल से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम कर सकते है?
वाहनों से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम करने का तरीका
- गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप उसकी नियमित सर्विसिंग करवाएं। इससे कम मात्रा में धुआ निकलता है।
- वाहन के एयर फिल्टर को सही साफ रखें। दरअसल गंदा फिल्टर हवा के प्रवाह को रोकता है। इससे गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन बढ़ता है।
- वाहन के इंजन को सही से ट्यून करवाएं, ताकि फ्यूल सही से जले और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का उत्सर्जन कम हो।
- वाहन के स्पार्क प्लग को नियमित चेक करवाते रहे। इससे इंजन के स्टार्ट करने में ज्यादा फ्यूल की खपत नहीं होती है।
- गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर सही रखें। इससे गाड़ी बेहतर तरीके से सड़क पर चलती है और फ्यूल की खपत कम होती है।
- वाहन में हमेशा अच्छी क्वालिटी के फ्यूल का इस्तेमाल करें, इससे इंजन को नुकसान नहीं होता और धुआं कम निकलता है।
ये ड्राइविंग आदते अपनाएं
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप जितनी जरूरत हो, उतनी गाड़ी चालिएं।
- कोशिश करें कि छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें।
- अचानक गाड़ी को तेज एक्सीलरेट और ब्रेक लगाने से बचें। मध्यम गति में ड्राइव करें।
- अकेले गाड़ी चलाने के बजाय दोस्तों, सहकर्मियों या परवार वालों के साथ सफर करें।
इन पर भी करें विचार
लंबी यात्राओं के लिए बस या ट्रेन जैसे सार्वजनिक परविहन का इस्तेमाल करें। साथ ही ऑफिस या शहर में कही आने-जाने के लिए बस या मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो इलेक्ट्रिक या CNG जैसे कम प्रदूषण करने वाले वाहन को खरीदने पर विचार करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।