ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में लाखों की संख्‍या में लोग अपनी कार का उपयोग करते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनकी छोटी छोटी लापरवाही के कारण ही कार की माइलेज कम हो जाती है। अगर आपको भी इस तरह की शिकायत अपनी कार से रहती है तो किन बातों का ध्‍यान रखते हुए बिना कोई अतिरिक्‍त खर्च बेहतर माइलेज पाई जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कार स्‍टार्ट करने के बाद करें इंतजार अपनी कार से बेहतर माइलेज लेना चाहते हैं तो फिर कई छोटी चीजों का ध्‍यान रखना काफी जरूरी हो जाता है। दिन में पहली बार जब कार को स्‍टार्ट किया जाता है, तो इंजन का तापमान कम होता है। उस स्थिति में अगर कार को स्‍टार्ट करते ही चलाया जाता है तो उस समय इंजन ऑयल का तापमान कम होता है और इस कारण कार की माइलेज कम हो जाती है।

समय पर करवाएं कार की सर्विस कार से बेहतर माइलेज चाहिए तो फिर उसी तरह से कार का ध्‍यान रखने की भी जरूरत होती है। कार से बेहतर माइलेज के लिए सर्विस का समय पर करवाना काफी जरूरी होता है। हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कार की सर्विस अच्‍छे सर्विस सेंटर पर करवाएं। ऐसा करना संभव न हो तो किसी अच्‍छे गैराज में कार की सर्विस समय पर करवानी चाहिए। समय पर सर्विस के कारण कार में आने वाली परेशानी की जानकारी पहले ही मिल जाती है और समय रहते हुए उसे ठीक करवाया जा सकता है।

एयर फिल्‍टर रखें साफ कार से बेहतर माइलेज के साथ ही उसकी उम्र को भी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे आसान उपाय कार के एयर फिल्‍टर को साफ रखने का है। कार के एयर फिल्‍टर को साफ रखने के कारण इंजन तक उचित मात्रा में हवा पहुंचती है और इंजन को सामान्‍य क्षमता के साथ काम करना पड़ता है। इस तरह से न सिर्फ बेहतर माइलेज मिलती है बल्कि इस उपाय के कारण कार के इंजन की उम्र को भी आसानी से बढ़ाया जा सकता है।