VIP Number Plate: केवल 1 हजार रुपये देकर वीआईपी नंबर प्लेट के लिए करें आवेदन, गाड़ी को ऐसे मिलेगी यूनिक पहचान

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। फैंसी और वीआईपी नंबर कार को पर्सनलाइज करने और उसे भीड़ से अलग दिखाने का एक पॉपुलर तरीका है। इसी वजह से कई लोग फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर चुनते हैं और इसके लिए बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप भी हाल में एक नई गाड़ी खरीदने वाले हैं और चाहते हैं कि उसका नंबर थोड़ा सा यूनिक हो, तो अपने इस लेख में हम आपको इसे लेने की पूरी प्रॉसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए, क्रमवार जान लेते हैं। VIP नंबर कैसे चुनें? कार मालिक विभिन्न कारणों से फैंसी पंजीकरण नंबर चुनते हैं। कुछ लोग ऐसे नंबर चुन सकते हैं जो उनकी जन्मतिथि, वर्षगाँठ या भाग्यशाली नंबरों से मेल खाते हों। वहीं आप ऐसे नंबर भी चुन सकते हैं, जो आपके पेशे या व्यक्तिगत हितों को दर्शाते हों। अगर आप एक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपकी सूची में एक फैंसी/वीआईपी नंबर है, तो आपको ऑक्शन में शामिल होने की जरूरत है। आइए इसके सभी चरणों के बारे में जान लेते हैं। MoRTH की वेबसाइट पर रजिस्टर करें सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को एक पब्लिक यूजर के रूप में पंजीकृत करने से शुरुआत करें। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, उस फैंसी नंबर का चयन करें जिसके लिए आप बोली लगाना चाहते हैं। इसके बाद पंजीकरण और आरक्षण के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करें। पंजीकरण शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है और दिल्ली में ये 1,000 रुपये है। पैसे जमा करते समय ध्यान रखें कि ये राशि वापसी योग्य नहीं है। VIP नंबर के लिए बोली लगाएं रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगला कदम नंबर के लिए बोली लगाना है। बोली प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन आयोजित की जाती है और सबसे अधिक बोली लगाने वाला नंबर जीतता है। एक बार जब आप बोली जीत जाते हैं, तो आपको अंतिम राशि का भुगतान करना होगा और अपने वाहन के लिए आवंटित नंबर प्राप्त करना होगा। अपनी कार के लिए एक फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना एक मजेदार और फायदेमंद अनुभव हो सकता है। हालांकि, बोली लगाने से पहले रिसर्च करना और प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि VIP नंबर प्लेट केवल आपके शौक को पूरी करने के लिए है, इससे अतिरिक्त इसका कोई भी लाभ नहीं है।

