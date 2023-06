कैसे करें VIP नंबर प्लेट के लिए अप्लाई ? यहां जानें पूरा प्रॉसेस

क्या आप भी अपनी कार में VIP नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो आज के समय में आप इसे घर बैठे भी बनवा सकते हैं। VIP Number प्लेट के लिए बोली आप ऑनलाइन ऑक्शन में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। । चलिए आपको बताते हैं आप कैसे VIP number के लिए अप्लाई कर सकते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। हर कोई चाहता है कि उसकी कार अलग और दमदार दिखे, आजकल हर एक आदमी VIP बनने के होड़ में है। वहीं कार के VIP नंबर प्लेट्स की बात करें तो इसको लेकर देश में अलग ही क्रेज है। अगर आप भी अपनी कार में VIP नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो आज के समय में इसे घर बैठे भी बनवा सकते हैं। आपको बता दें, जब भी एक ही VIP number को एक से अधिक लोग पसंद करते हैं तो उसके लिए बोली लगाई जाती है। इसमें जो सबसे अधिक पैसे देगा नंबर उसका हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं आप कैसे VIP number के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले चेक करें नंबर उपलब्ध है कि नहीं सबसे पहले आपको VIP Number चेक करना है कि नंबर उपलब्ध है कि नहीं इसके लिए आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ होम पेज पर Search by Number देखने को मिलेगा इस पर आप क्लिक कर दें।

इसके बाद आप के जिस राज्य का डॉक्यूमेंट है उसे सलेक्ट कर के आप अपने नजदीकी आरटीओ को सेलेक्ट करें।

अब आपके पास एक कैप्चा कोड आएगा आप उसे भरें इसके अनुसार कोई भी वीआईपी नंबर को सर्च करें।

जब आप Check Availability पर क्लिक करेंगे तो आपको नंबर की जानकारी मिल जाएगी। कैसे करें VIP Number के लिए रजिस्ट्रेशन

के लिए रजिस्टर करना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद फैंसी नंबर सेक्शन पर क्लिक करें। इसमें लॉग इन करें रजिस्टर करें, इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर साइन अप करें।

अब आप मेन मेन्यू में user other services सेक्शन में search by number पर टैप करें।

अब आप जिस नंबर को खरीदना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर E Auction पर क्लिक करें।

अब रजिस्टर बटन पर क्लिक कर के एक फॉर्म भरने के बाद शुल्क अदा कर दें। कैसे लगाए VIP Number के लिए बोली VIP Number के लिए बोली आप ऑनलाइन ऑक्शन में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद ऑक्शन सर्विस में जाने पर आपको bidding process को फॉलो करना है। टाइमिंग के मुताबिक आप अपने हिसाब से अमाउंट देकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य लोग इस नंबर पर कितना खर्च कर रहे हैं आप उसे भी ट्रैक कर सकते हैं।

