Honda Elevate के ADV Edition को घर है लाना, दो लाख Down Payment के बाद देनी होगी इतनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता होंडा की ओर से उत्‍पादों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से भारतीय बाजार में एसयूवी के तौर पर Honda Elevate को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। Honda Elevate के ADV Edition को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस एडिशन को अगर आप भी घर लाने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda Elevate Price

Honda की ओर से Elevate SUV के ADV Edition को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। निर्माता इस मिड साइज एसयूवी के बेस वेरिएंट को 15.29 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 15.29 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1.53 लाख रुपये आरटीओ, करीब 69 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। टीसीएस चार्ज के तौर पर 15290 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 17.66 लाख रुपये हो जाती है।