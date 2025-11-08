Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Honda Elevate के ADV Edition को घर है लाना, दो लाख Down Payment के बाद देनी होगी इतनी EMI

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: वाहन निर्माता होंडा की ओर से कई सेगमेंट में कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Honda Elevate को ऑफर किया जाता है। इसके हाल में लॉन्‍च हुए ADV Edition को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये EMI देकर एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता होंडा की ओर से उत्‍पादों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से भारतीय बाजार में एसयूवी के तौर पर Honda Elevate को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। Honda Elevate के ADV Edition को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस एडिशन को अगर आप भी घर लाने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Honda Elevate Price

    Honda की ओर से Elevate SUV के ADV Edition को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। निर्माता इस मिड साइज एसयूवी के बेस वेरिएंट को 15.29 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 15.29 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1.53 लाख रुपये आरटीओ, करीब 69 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। टीसीएस चार्ज के तौर पर 15290 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 17.66 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Honda Elevate SUV के ADV Edition को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 15.66 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 15.66 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 25199 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 15.66 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 25199 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Honda Elevate के नए एडिशन के लिए करीब 5.50 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 23.16 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Honda की ओर से Elevate को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Harrier, Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी SUVs के साथ होता है।