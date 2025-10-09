Honda Activa 125 Vs Hero Destini 125 125 सीसी सेगमेंट में कई स्‍कूटर्स को ऑफर किया जाता है। हीरो मोटोकॉर्प की ओर से ऑफर किए जाने वाले Hero Destini 125 का मुकाबला Honda Activa 125 के साथ होता है। इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में किस स्‍कूटर को खरीदना आपके लिए ज्‍यादा बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में 125 सीसी स्‍कूटर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की ओर से Hero Destini 125 को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Honda Activa 125 से होता है। दोनों स्‍कूटर्स में किस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं, इनमें कितना दमदार इंजन मिलता है। इन दोनों स्‍कूटर्स को किस कीमत पर खरीदा (Honda Activa 125 Vs Hero Destini 125) जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda Activa 125 Vs Hero Destini 125 इंजन Honda की ओर से Activa 125 में 124 सीसी का फोर स्‍ट्रोक एयर कूल्‍ड इंजन दिया जाता है। जिससे स्‍कूटर को 6.11 kW की पावर और 10.4 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

वहीं, हीरो मोटोकॉर्प की ओर से Destini 125 में 124.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्‍ड इंजन दिया गया है। जिससे इसे नौ बीएचपी की पावर और 10.4 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बेहतर माइलेज के लिए इसमें फ्यूल इंजेक्‍शन तकनीक को दिया गया है। इसके साथ सीवीटी तकनीक और ड्राई सेंटीफ्यूगल क्‍लच को दिया गया है।

Honda Activa 125 Vs Hero Destini 125 फीचर्स Honda Activa125 में इंजन स्‍टार्ट/स्‍टॉप स्विच के साथ ही एच स्‍मार्ट की, आईएसएस, मल्‍टी फंक्‍शन स्विच, ओपन ग्‍लोव बॉक्‍स, एलईडी लाइट्स साइलेंट स्‍टार्ट, फ्यूल इंजेक्‍शन, मल्‍टी फंक्‍शन यूनिट, डिजिटल स्‍पीडोमीटर के साथ रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज, डीटीई के अलावा पांच रंगों का विकल्‍प दिया जाता है।

वहीं Hero Destini 125 फे‍सलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं। स्‍कूटर में एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्‍टर हैडलाइट्स, कॉपर क्रोम इंसर्ट्स, 12 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, डिजिटल स्‍पीडोमीटर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्‍टेंस टू एंपटी, ब्‍लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑटो केंसिल विंंकर्स, इल्‍यूमिनेटिड स्‍टार्ट स्विच, सीट बैकरेस्‍ट, लंबी सीट, i3s तकनीक, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट एप्रन पर दो लीटर क्‍यूबी और 19 लीटर के बूट स्‍पेस के साथ फ्रंट एप्रन पर तीन किलोग्राम के वजन के लिए हुक जैसे फीचर्स को दिया गया है। वहीं सेफ्टी के लिए इसमें 190 एमएम फ्रंट डिस्‍क ब्रेक, साइड स्‍टैंड इंजन कटऑफ को दिया गया है।