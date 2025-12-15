पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले ध्यान दें, न करें ये लापरवाही, नहीं तो कार के किस खास पार्ट में आ जाएगी बड़ी खराबी, जानें डिटेल
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सड़कों की स्थिति पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हो गई है। जिस कारण लोग अपनी कार से ही कई जगह जाना पसंद करते हैं। लेकिन कई लोगों को पहाड़ पर कार चलाने का कम अनुभव होता है। जिसका नुकसान कार को होता है। अगर आप भी पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए कार से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कार चलाते हुए किस तरह की लापरवाही से बचना बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
आती है समस्या
जब मैदानी इलाकों मेे कार चलाने वाले ड्राइवर पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार वह क्लच पर पैर रखकर या फिर हल्का क्लच दबाकर कार को चलाते हैं। ऐसा करने से कई बार गाड़ी की क्लच प्लेट खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जिससे कार पहाड़ों पर खराब भी हो सकती है और छुट्टियों का मजा खराब भी हो सकता है।
इंजन को नुकसान
लगातार क्लच दबाकर कार चलाने के कारण जहां क्लच प्लेट खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं इस तरह कार चलाने के कारण कार के इंजन का तापमान भी बढ़ सकता है और ओवरहीट होने के कारण इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट भी जल्दी खराब हो सकते हैं। जिसे ठीक करवाने में समय और खर्चा दोनों होते हैं।
किस तरह चलाएं कार
जब भी आप पहाड़ों पर कार चलाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्लच का उपयोग तभी करें जब आपको गियर बदलना हो या फिर इंजन की पावर को कट करना हो। इसके अलावा तय लिमिट में कार चलाने पर भी क्लच और ब्रेक का उपयोग कम किया जा सकता है और क्लच की उम्र को बढ़ाया जा सकता है।
