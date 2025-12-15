पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले ध्यान दें, न करें ये लापरवाही, नहीं तो कार के किस खास पार्ट में आ जाएगी बड़ी खराबी, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पहाड़ों पर कार चलाना मैदानी सड़कों पर कार चलाने जैसा आसान नहीं होता। लेकिन पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए कार से जाने वाले लोग अक्‍सर ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उनकी कार में बड़ी परेशानी आ जाती है। पहाड़ों पर कार चलाते हुए किस तरह की लापरवाहियों के कारण गाड़ी को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पहाड़ों पर आती है यह परेशानीअक्‍सर लोग पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हुए क्‍लच पर पैर रखते हैं या फिर हल्‍का क्‍लच दबाकर कार को चलाते हैं। ऐसा करने से कई बार गाड़ी की क्‍लच प्‍लेट खराब हो जाती है और ओवरहीट की समस्‍या भी होने का खतरा बढ़ जाता है। यह समस्‍या आमतौर पर उन लोगों को आती है जो मैदानी इलाकों में कार को ज्‍यादा चलाते हैं और उनको पहाड़ों पर कार चलाने का काफी कम अनुभव होता है।

इंजन को भी होता है नुकसानलगातार क्‍लच दबाकर कार चलाने के कारण जहां क्‍लच प्‍लेट खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं ओवरहीट होने के कारण इंजन के महत्‍वपूर्ण पार्ट भी जल्‍दी खराब हो सकते हैं। जिसे ठीक करवाने में समय और खर्चा दोनों होते हैं और छुट्टियों पर जाने का मजा भी खराब हो जाता है।

क्‍या है क्‍लच का कामकिसी भी कार में क्‍लच का काम इंजन की पावर को ट्रांसमिशन से अलग करना होता है। लेकिन क्‍लच को लगातार दबाकर चलाया जाता है, तो इससे गाड़ी को चलाने में पूरी पावर का उपयोग नहीं हो पाता और न ही इंजन सही तरह से काम कर पाता है, जिस कारण इंजन पर दबाव बढ़ता जाता है और इससे गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। दूसरी ओर क्‍लच प्‍लेट पर भी दबाव पड़ता है और यह तेजी से गर्म हो जाती है।

इस तरह चलाएं कारजब भी आप पहाड़ों पर कार चलाएं तो हमेशा इस बात का ध्‍यान रखें कि क्‍लच का उपयोग तभी करें जब आपको गियर बदलना हो या फिर इंजन की पावर को कट करना हो। इसके अलावा तय लिमिट में कार चलाने पर भी क्‍लच और ब्रेक का उपयोग कम किया जा सकता है और क्‍लच की उम्र को बढ़ाया जा सकता है।