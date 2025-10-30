Car Tips: अगर मिलते हैं ये संकेत तो बिना देर किए बदल लें ब्रेक पैड, हादसा होने से रहेंगे सुरक्षित

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर रोज बड़ी संख्‍या में हादसे होते हैं। जिनका सबसे बड़ा कारण लापरवाही होती है। कई लोग लापरवाही से कार चलाते हैं तो कुछ लोग कार के साथ लापरवाही करते हैं जिससे सफर के दौरान हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी ही एक लापरवाही ब्रेक पैड के साथ होती है। अगर आपकी कार के ब्रेक पैड भी खराब हो जाएं और लापरवाही बरती जाए तो हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए किन संकेतों के मिलते ही ब्रेक पैड बदल देने चाहिए। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

ब्रेक लगाने में देरी अगर कार में ब्रेक लगाने पर तुरंत ब्रेक नहीं लगते हैं और इसमें जरुरत से ज्‍यादा समय लगता है, तो इस बात की संभावना होती है कि कार के ब्रेक पैड खराब हो चुके हों। जिस कारण गाड़ी को रोकने में समय लगता है और इससे हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसो होने पर बिना देरी किए ही ब्रेक पैड बदलवाने चाहिए।

Brake Pad से आवाज आए कार चलाते हुए जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो उस समय आवाज आने लगे तो भी ब्रेक पैड खराब होने की संभावना सबसे ज्‍यादा होती है। ब्रेक लगाने पर तभी आवाज आने लगती है, जब ब्रेक पैड का लेदर पूरी तरह से खत्‍म हो जाता है। ब्रेक पैड के बैकिंग प्‍लेट पर मेटल लगा होता है जो ब्रेक लगाने पर घिसता है और इसी कारण ब्रेक लगाने पर आवाज आती है।

ब्रेक पैडल में वाइब्रेशन कार में सफर के दौरान जब रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है, तो पैडल में सामान्‍य से ज्‍यादा वाइब्रेशन होने लगे तो भी ब्रेक पैड को चेक करवाना चाहिए। ज्‍यादा वाइब्रेशन भी इस बात का संकेत होता है कि गाड़ी में ब्रेक पैड खत्‍म हो रहे हैं।