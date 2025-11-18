Language
    कार से लंबे सफर पर हैं जाना तो इन चीजों को जरूर रखें, ये आपके सफर को बना देंगी और भी आरामदायक

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    भारत में सड़कों की बेहतर स्थिति के कारण अब लोग अपनी कार से भी लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करने लगे हैं। अगर आप भी ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं तो किन चीजों को साथ ले जाने पर सफर बिना परेशानी पूरी किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में लगातार नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेस वे को बनाया जा रहा है। जिससे सड़कों की स्थिति पहले से काफी ज्‍यादा बेहतर हो गई है। इसी कारण अब लोग लंबी दूरी की यात्रा भी अपनी कार से करते हैं। आप भी इस तरह से अपनी कार लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो किन चीजों को साथ रखने से सफर के दौरान परेशानी को दूर रखा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    टायर इनफ्लेटर

    कार के टायर में हवा का सही प्रैशर होना काफी जरूरी होता है। लंबे सफर के दौरान तो इस बात का और भी ज्‍यादा ध्‍यान रखना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब सफर के दौरान कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल पाता और टायर में हवा कम होती है। ऐसी स्थिति में टायर इनफ्लेटर से टायर में हवा का सही प्रैशर रखा जा सकता है।

    डैशकैम

    यह एक तरह से एक्‍सेसरीज का हिस्‍सा है, लेकिन अब यह इतना ज्‍यादा जरूरी हो गया है कई निर्माताओं की ओर से इसे अपनी कारों में लगाकर दिया जा रहा है। अगर आपकी कार पुरानी है और उसमें डैशकैम नहीं है तो भी इसे बाजार से आसानी से लगवाया जा सकता है। इससे आपकी सुरक्षा बेहतर होती है।

    नाइट विजन ग्‍लास

    बाजार में कार के लिए कई तरह के ग्‍लास मिलते हैं। अगर आप रात के समय ज्‍यादा ड्राइविंग करते हैं, तो आप नाइट विजन ग्‍लास को अपनी कार में लगवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको रात के समय सफर करने पर ज्‍यादा आसानी होगी और आपकी विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी।

    पंचर रिपेयर किट

    सफर के दौरान अगर कार के टायर में पंचर हो जाए तो फिर मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी हो जाती है। ऐसे में अगर कार में पंचर किट को रखा जाए तो फिर यह काफी काम आती है। बाजार से आसानी से इस तरह की किट को खरीदकर कार में रखा जा सकता है। सफर के दौरान कार पंचर हो जाए तो फिर खुद ही पंचर ठीक करके सुरक्षित सफर किया जा सकता है।