कार से लंबे सफर पर हैं जाना तो इन चीजों को जरूर रखें, ये आपके सफर को बना देंगी और भी आरामदायक

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में लगातार नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेस वे को बनाया जा रहा है। जिससे सड़कों की स्थिति पहले से काफी ज्‍यादा बेहतर हो गई है। इसी कारण अब लोग लंबी दूरी की यात्रा भी अपनी कार से करते हैं। आप भी इस तरह से अपनी कार लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो किन चीजों को साथ रखने से सफर के दौरान परेशानी को दूर रखा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टायर इनफ्लेटर कार के टायर में हवा का सही प्रैशर होना काफी जरूरी होता है। लंबे सफर के दौरान तो इस बात का और भी ज्‍यादा ध्‍यान रखना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब सफर के दौरान कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल पाता और टायर में हवा कम होती है। ऐसी स्थिति में टायर इनफ्लेटर से टायर में हवा का सही प्रैशर रखा जा सकता है।

डैशकैम यह एक तरह से एक्‍सेसरीज का हिस्‍सा है, लेकिन अब यह इतना ज्‍यादा जरूरी हो गया है कई निर्माताओं की ओर से इसे अपनी कारों में लगाकर दिया जा रहा है। अगर आपकी कार पुरानी है और उसमें डैशकैम नहीं है तो भी इसे बाजार से आसानी से लगवाया जा सकता है। इससे आपकी सुरक्षा बेहतर होती है।

नाइट विजन ग्‍लास बाजार में कार के लिए कई तरह के ग्‍लास मिलते हैं। अगर आप रात के समय ज्‍यादा ड्राइविंग करते हैं, तो आप नाइट विजन ग्‍लास को अपनी कार में लगवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको रात के समय सफर करने पर ज्‍यादा आसानी होगी और आपकी विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी।