    अगर बीच रास्ते में इंजन हो जाए ओवरहीट तो ये काम तुरंत करें, टल जाएगा बड़ा खतरा

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    अगर गाड़ी चलाते समय इंजन ओवरहीट हो जाए, तो तुरंत गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रोकें और इंजन बंद कर दें। बोनट खोलकर इंजन को ठंडा होने दें और कूलेंट लेवल की जांच करें। यदि समस्या बनी रहती है, तो मैकेनिक से संपर्क करें। इन उपायों से आप बड़े खतरे से बच सकते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कार में इंजन सअसक महत्‍वपूर्ण और सबसे महंगा हिस्‍सा होता है। अगर इसके साथ लापरवाही की जाए तो फिर लंबे समय में परेशानी आ जाती है। कई बार यह परेशानी Engine Overheat की भी होती है। जब कार में इंजन ओवरहीट होने लगता है, तो भी सफर पूरा करना भी काफी ज्‍यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी कार का इंजन भी सफर के दौरान ओवरहीट हो जाए, तो किन बातों का ध्‍यान (Car Tips) रखना चाहिए। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

    Engine Overheat का क्‍या है कारण

    अगर कार चलाते हुए इंजन ओवरहीट होता है, तो सामान्‍य तौर पर इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम कारण लंबे समय तक कार को बिना रोके चलाया जाता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण गर्म मौसम में कार को चलाने पर भी इंजन का तापमान सामान्‍य से ज्‍यादा हो सकता है। इन दोनों कारणों के अलावा तीसरा कारण कार में लीकेज का होना होता है।

    करें यह काम

    अगर आपकी कार में इंजन ओवरहीट होने की समस्‍या आ रही है, तो कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो इंजन ओवरहीट होने के बाद भी कार को नहीं चलाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है, तो इंजन को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कार को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर रोक देना चाहिए।

    रेडिएटर कैप न खोलें

    सुरक्षित जगह पर कार को रोकने के बाद कभी भी रेडिएटर की कैप को नहीं खोलना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। कंपनियों की ओर से इस बात की चेतावनी को भी दिया जाता है कि कभी भी कार को चलाने के बाद रेडिएटर की कैप को नहीं खोलना चाहिए। ऐसा करने से रेडिएटर में मौजूद गर्म कूलेंट बाहर आ जाता है और हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है।

    लीकेज करें चेक

    अगर कार का इंजन ओवरहीट हो रहा है, तो लीकेज को भी जरूर देखना चाहिए। अगर कार में कहीं से कूलेंट लीक होता है, तो भी कार चलाने पर ओवरहीट की समस्‍या हो जाती है। अगर पता न चले तो अच्‍छे मैकेनिक के पास जाकर कार को चेक करवाएं।