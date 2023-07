नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की है प्लानिंग तो पहले कर लें सभी जरूरी तैयारी, देखें गाड़ियों की लिस्ट

अगर आप ईवी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। भारतीय बाजार में ईवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार एमजी कॉमेट को आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अधिकतम तीन से चार महीने का इंतजार करना पड़ सकता है।

electric car waiting period see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद है, अगर आप अपने लिए एक नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें, इस समय आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आपको कारों के वेटिंग पीरियड के बारे में बताते हैं। MG Comet भारतीय बाजार में ईवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार एमजी कॉमेट को आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अधिकतम तीन से चार महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ शहरों में इस कार के लिए एक से दो की ही वेटिंग चल रही है। इस कार की कीमत 7.98 लाख रुपये की एक्स शोरूम है। Tata Tiago टाटा भारतीय बाजार में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। यह देश की दूसरी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इस कार पर देश के कई शहरों में एक से दो महीने की वेटिंग है, लेकिन इसकी अधिकतम वेटिंग तीन महीने तक है। इस कार की कीमत 8.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम है। Tata Tigor टाटा की ओर से ये दूसरी इलेक्ट्रिक सेडान कार है। अगर आप ईवी को खरीदना चाहते हैं तो आपको तीन महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस कार की कीमत 12.49 लाख रुपये है। Tata Nexon ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, नेक्सन को भी इलेक्ट्रिक वर्जन में ऑफर किया जाता है। इस कार की कीमत और मैक्स वेरिएंट में लाया जाता है। इन दोनों ही वेरिएंट्स के लिए अधिकतम चार महीने और कम से कम 20 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। इस एसयूवी की कीमत 14.49 लाख रुपये है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi